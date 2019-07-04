2019-07-04T17:17:03+03:00
Телевизор

Леонид Ярмольник: «КВН сегодня - это заслуга Маслякова»

Критикующий телеигру актер поддержал ведущего
Антонина ВЕТКИНА
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Актер Леонид Ярмольник.Актер Леонид Ярмольник.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Леонид Ярмольник давно не появляется в кресле жюри КВН. Он неоднократно критически высказывался о телеигре - говорил, что шутки стали несмешными, и что «последние несколько лет это смотреть нельзя». Но, комментируя скандал вокруг авторских прав на КВН, фактически поддержал Александра Маслякова.

- Можно по-разному относиться к Маслякову, но то, чем КВН является сегодня, это, конечно, его заслуга, - сказал Ярмольник в беседе с корреспондентом «КП». - А претензии на авторские права… Столько лет претензий не было и вдруг они появились? КВН очень популярен, может, с этим связано? Но вообще я ничего об этом не знаю и мне это неинтересно.

19 августа в Суде по интеллектуальным правам состоится рассмотрение иска компании «Группа 7» к Роспатенту, который ранее отказался лишить владельца ООО «ТТО АМИК» Александра Маслякова исключительных прав на торговый знак «КВН». «Группа 7» заявляет, что права принадлежат ей, поскольку в 2017 году они были выкуплены у вдовы одного из создателей телеигры Сергея Муратова.

Александра Маслякова поддержал член жюри КВН Юлий Гусман: в интервью «Говорит Москва» он назвал грядущее судебное разбирательство бесперспективным.

По данным базы sbis.ru, выручка ООО «ТОО АМИК» в 2017 году составила 441,5 млн руб. с с общей прибылью 79,3 млн. руб. Стоимость компании составила 1,7 млрд. руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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