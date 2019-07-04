«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд

Суд по интеллектуальным правам рассматривает иск с претензиями к основателю и владельцу творческого объединения АМИК Александру Маслякову. Очередное заседание назначено на 19 августа.

В роли истца выступает глава компании «Группа 7» Дмитрий Иванов, выступающий также от имени наследников одного из создателей игры КВН - известного журналиста Сергея Муратова, который скончался в в 2015 году. В иске АМИК фигурирует как третья сторона; непосредственный ответчик — Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Компания Дмитрия Иванова требует признать недействительным решение Роспатента, который в свое время отказал «Группе 7», возражавшей против предоставления правовой охраны товарному знаку «КВН». В настоящий момент товарным знаком владеет АМИК.

Конфликт «Группы 7» и Александра Маслякова начался еще в 2017 году. Тогда АМИК в лице гендиректора Александра Маслякова-младшего пытался блокировать выход документального фильма об истории КВН. Ленту режиссера Инны Ткаченко «КВН: свидетельство о рождении» спродюсировала «Группа 7», приурочив премьеру к фестивалю «Артдокфест». АМИК требовал снять слово «КВН» из названия картины - мол, согласия на использование торговой марки в названии фильма никто не давал.

Текст письма Александра Маслякова.

В «Группе 7» считают, что Александр Масляков не может единолично распоряжаться правами на бренд «КВН». Ведь эту игру придумали в 1961 году Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев, а Масляков был приглашен на роль ведущего лишь в 1964-м, когда все уже было придумано. Тем более, что почти два года права на КВН принадлежат «Группе 7» - во всяком случае, так считают в компании.

- В 2017 году наша компания приобрела исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, которым является КВН, у вдовы Сергея Муратова, - сообщила «КП» пресс-секретарь «Группы 7» Екатерина Вульфович. - АМИК зарегистрировал торговые знаки в обход авторских прав.

В ответ на судебное разбирательство АМИК подал свой иск в «Группе 7» — с требованием возместить ущерб в размере 3 млн рублей за использование аббревиатуры «КВН» в названии вышедшего почти два года назад документального фильма. По решению УФАС сайт с этим фильмом, в котором рассказывается о трех создателях игры, закрыт. Правда, картина доступна на YouTube.

Фильм "КВН: свидетельство о рождении".

Очевидно, что Александр Масляков считает, что правда на его стороне: он зарегистрировал в качестве объекта интеллектуального права «сценарий игры КВН» в Российском авторском обществе в 1996 году. При регистрации Александр Масляков указал, что придумал сценарий в 1986-м — это год, когда программа была реанимирована после ее закрытия в 1972-м, и что все права на него принадлежат ему.

Интересный факт: Дмитрий Иванов и Александр Масляков не всегда находились в состоянии холодной войны - с 1996-го по 2017 годы они были партнерами и вместе организовывали игры КВН. Что наводит на мысль: а может, бывший бизнес-партнер просто хочет вернуть возможность управлять финансовыми потоками? Ведь известно, что КВН — огромная империя, ворочающая миллионами.

- Ассоциативный ряд «КВН - деньги» порочен и неправилен, - отвергает эту версию Екатерина Вульфович. - Сперва должно процветать творчество. Будет процветать творческое начало - будет и все остальное. Нельзя ставить деньги во главу угла такой большой и благородной истории, которая формирует наше телевидение. Цель нашего иска - не что-то отобрать. Наоборот — нужно урегулировать права и развивать проект. КВН надо понимать и уметь с ним работать! Качество проекта пошло по наклонной — посмотрите, сколько об этом пишется. Интеллект, импровизация выжигается из КВНа. Увы, у нового менеджмента в голове только денежная составляющая...

Сам Александр Масляков-старший никак не комментирует скандал и свои отношения с бывшим бизнес-партнером, в судах его интересы представляют юристы.

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