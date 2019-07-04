Автор иска к Маслякову: «Мы считаем, что выиграем. Авторское право надо чтить»

Генеральный директор ООО «Группа 7» Дмитрий Иванов впервые высказался об иске, который его компания подала к Роспатенту в ходе оспаривания прав владельца ООО «ТОО АМИК» Александра Маслякова на торговую марку «КВН». Рассмотрение иска состоится в Суде по интеллектуальным правам 19 августа.

- Люди, которые создали что-то стоящее в этой жизни, не должны оставаться в стороне, - сказал Дмитрий Иванов в беседе с «КП». - И уважение к авторскому праву, к создателям [КВН], к истории должно сохраняться. Что касается судов: мы считаем, что выиграем, оппоненты видят свою правду. В суд предоставлены все документы — пусть будет вынесено законное обоснованное решение. Пусть правосудие выскажется.

Дмитрий Иванов напомнил, что КВН придумал вовсе не Александр Масляков:

- Нам посчастливилось взять интервью для фильма [«КВН: Свидетельство о рождении»] у тех, кто стоял у истоков. Это Елена Гальперина — человек, которая на советском еще телевидении запускала КВН как первый развлекательный проект, именно она взяла на себя всю ответственность за выход этого чуда в эфир; это Андрей Меньшиков, который осуществил перезапуск проекта в 1986 году. Это история, которая неотъемлема от нашей замечательной передачи. У нас есть авторское право - его надо чтить. Есть старики — их надо чтить. Есть история — давайте будем уважительно относиться к этому.

«Группа 7» считает, что Александр Масляков завладел торговой маркой «КВН» без всяких на то оснований, поскольку он не является создателем программы, тем самым ущемляя права истинных авторов.

Документальный фильм «КВН: Свидетельство о рождении» о создателях телепроекта был снят в 2017 году, его можно посмотреть на YouTube. Компания АМИК пыталась блокировать его выход, мотивируя это тем, что не давала разрешения на использование бренда «КВН» в названии фильма. В настоящее время АМИК требует от «Группы 7» возмещения материального ущерба в размере 3 млн руб. за упоминание бренда «КВН» в картине.

Фильм "КВН: свидетельство о рождении" .

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