Адвокат Игорь Бушманов: Павел Мамаев хочет в колонии тренировать команду

О том, где будут досиживать свой срок спортсмены-драчуны нам рассказал адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

- Игорь Борисович, куда, в какую колонию отправили вашего подзащитного и его друзей?

- Пока в следственный изолятор № 3 города Белгорода, а оттуда будет производиться этапирование в одну из колоний, которая расположена на территории Белгородской области.

(Напомним, что братья Кокорины родом из села Валуйки Белгородской области, и на одном из заседаний суда Александр Кокорин просил отправить его с братом поближе к родине.)

- Получается, что четверо фигурантов по одному делу будут сидеть в одной колонии?

- Пока у меня такой официальной информации нет. Сообщали адвокату по поводу Павла, что его этапировали. Учитывая, что ранее первый зам. руководителя ФСИН сообщал о том, что принято решение об этапировании их в одно место отбытия наказания, то наиболее вероятно, так оно и есть.

- С учетом того, сколько они уже пробыли в СИЗО, где день идет за полтора, сколько они пробудут в колонии?

- Посчитать сейчас сложно. Но не так уж много, учитывая, что по состоянию на 10 июня у нас был уже год. У Павла осталось три с чем-то месяца.

- На УДО когда собираетесь подавать?

- Сразу. На следующей неделе я выйду из отпуска. Когда определится место, куда они прибудут, будем с коллегами координировать. Если все четверо прибудут в одну колонию, то целесообразно будет всем защитникам вместе обращаться с соответствующими ходатайствами, чтобы суд рассматривал эти ходатайства в один и тот же день.

- А что это могут быть за колонии, какие там условия?

- Это колония общего режима. Там все осужденные – так называемые первоходы. То есть те лица, которые совершили преступление впервые, и их преступления не являются особо тяжкими. Облегченные условия возможны только по отбытию определенного срока наказания, после того как это решение будет принято администрацией. Пока для всех общие условия. Здесь не такой большой срок. Сейчас целесообразно быстрее решать вопрос об условно-досрочном освобождении, учитывая то, что Кокорину действительно нужна срочная постоянная медицинская помощь, которую в этом учреждении вряд ли кто ему обеспечит, а скорее всего, не обеспечит просто. А так, условия равные, нормальные вполне, в любом случае, лучше, чем в следственном изоляторе.

- А чем можно заниматься в таких колониях?

- В зависимости от того, какие там есть условия. Я слышал, в белгородских колониях более-менее достойные условия – там есть возможность и работать, и проводить досуг, в том числе заниматься спортом.

- А какого вида работы возможны?

- Различные. В колониях есть производства, есть работа в библиотеке, например. Павел изъявлял желание тренировать команду. Если такая команда в этом учреждении есть, хороший тренер туда скоро прибудет. Если нет, то создать, я думаю, проблем не будет. Интересующихся футболом и желающих в него играть там будет более чем достаточно, даже очередь образуется.

- А место, где играть в футбол на территории колонии есть?

- Это не следственный изолятор, это большая территория. И в большинстве таких учреждений есть спортивные площадки.