2019-07-04T20:00:27+03:00
Звезды

Лолита ответила на слухи о молодой любовнице мужа

Певица приняла непростое для каждой женщины решение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита МилявскаяЛолита МилявскаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Новость о разводе Лолиты Милявской с молодым супругом Дмитрием Ивановым стала громом среди ясного неба не только для поклонников певицы, но и для ее коллег по цеху. Одна из ярких певиц российской эстрады решила развестись с мужем, который на 11 лет ее моложе, после девяти лет брака.

Лолита Милявская расставании с молодым мужем сообщила в своем блоге. Звезда целую неделю думала над судьбоносным решением. "Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!", - написала она.

Заявив о разводе, попросила не обижать теперь уже бывшего супруга. И хотя певица и тренер остались друзьями, домыслов и слухов об их разрыве избежать не удалось. Сразу после публикации поста поклонники буквально засыпали свою любимицу вопросами.

Певица ответила на слухи о молодой любовнице мужа

Певица ответила на слухи о молодой любовнице мужа

И пока одни не готовы поверить в случившееся, другие сожалеют, что брак певицы распался, а третьи предполагают, что семью разбила молодая любовница. "То есть, надо понимать, что он нашел что- то моложе?", - задала, казалось бы, риторический вопрос подписчица Милявской. Лолита не прошла мимо и ответила: "Можете не верить, но нет".

Ранее звезду поддержали ее коллеги. Так, Анита Цой написала в комментарии, что Лолита "самая лучшая девочка на свете". А вот для Елены Воробей решение Милявской стало шоком. Она сокрушается, что не получится поздравить пару с десятилетием совместной жизни. "Лолочка… Дима… Сил вам...", - только и смогла написать юмористка.

Меж тем, Дмитрий Иванов отказался говорить о разводе с Лолой: "Поймите меня правильно, я к комментариям не готов. Тем более, чтобы поздравлять, бравировать этим...".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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