Лолита разводится с молодым мужем

Лолита Милявская ошарашила своих поклонников. Певица призналась, что разводится с мужем.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! ", - заявила Лолита Милявская в своем блоге.

Она отметила, что переживала разрыв, но нашла в себе силы справиться с ситуацией: "У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь".

Артистка предупредила злопыхателей, что не позволит обижать Дмитрия Иванова. "В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, все. Статус свободен. Но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой", - резюмировала 55-летняя исполнительница.

Напомним, Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты Милявской. Они поженились 20 марта 2010 года. Мужчина на 11 лет младше певицы. Тренер по игре в сквош и фитнесу во всем поддерживал звезду.

Злопыхатели же давно считали, что брак Лолиты с мужчиной, который намного младше нее, обречен на провал. Поговаривали, что мужчина якобы изменял жене, когда та была гастролях. Тем не менее, исполнительница никогда не комментировала подобные домыслы и заявляла, что у них все хорошо.

До замужества с Дмитрием артистка выбирала в мужья творческих людей или бизнесменов. Самым известным союзом Милявской считается брак с Александром Цекало.

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