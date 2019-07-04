2019-07-04T22:19:14+03:00
Звезды

Гастрольный чес: Шнуров заработает на прощальном туре 90 миллионов, а Пугачева — 14 за один концерт

Эксперт рассказал, сколько получают знаменитости за свои песни и пляски, почему шоу в регионах — это благотворительность, и каким артистам несут «гробовые» деньги
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о самом масштабном туре в истории РоссииЛидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о самом масштабном туре в истории РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Казалось бы, лето — самое время нежиться на пляже, ан нет: концертная машина работает бесперебойно. Задал тон лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, объявивший о самом масштабном туре в истории России. Этим летом музыканты объедут 9 городов, соберут 9 стадионов вместительностью до 68 тысяч зрителей. Вместе со звездным промоутером и организатором концертов с 20-летним стажем Сергеем Лавровым разбираем, кто пытается угнаться за главным баламутом нашего шоу-бизнеса.

- Да, Сергей Шнуров сейчас №1 по заработкам и популярности, круче его — никого, - уверен Лавров. - Несколько лет назад на этой позиции был Григорий Лепс, но сейчас уже потихоньку сдает, размах не тот. А Серега-матерщинник, мастер хайпа, «рубит капусту».

Минимальный его гонорар, ниже просто некуда — от 100 тысяч евро как за концерт*, так и за корпоратив (7 млн 155 тыс. - Ред.). А сейчас с каждого стадиона он может собрать и 10 «лямов». Вот и считайте: 9 стадионов — 90 миллионов. Это, конечно, уровень.

А что остальные?

Вера Брежнева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера БрежневаФото: Борис КУДРЯВОВ

Вера БРЕЖНЕВА

- Эта певица всегда плохо собирала кассу (кассовые концерты, на которые продают билеты. - Ред.), зато она востребована на заказниках (корпоративы, дни рождения, дни городов и т. д. - Ред.). Так что девушка она небедная, прекрасно себя чувствует и без гастролей по городам и весям. Заказники у Веры расписаны до старости.

Гонорар за корпоратив: от 20 до 35 тысяч евро (1,4 — 2,5 млн рублей).

Валерия Фото: Борис КУДРЯВОВ

ВалерияФото: Борис КУДРЯВОВ

Валерия

- У Валерии заказных мероприятий больше, чем концертов. Ее любят приглашать на дни городов, день учителя и так далее. Я недавно общался с Иосифом Пригожиным (муж и продюсер певицы. - Ред.), предложил им поехать в кассовый тур. А он говорит: «Мы ездим на гастроли только потому, что Лера — артистка, ей это необходимо. На заказниках такого удовольствия не получишь». Но выручка от вторых несоизмеримо больше. Ведь Валерия еще 200-300 тысяч из своего гонорара отдает коллективу артистов, минус налог 6% - на руки почти ничего не остается.

Гонорар за концерт: 1 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Филипп Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп КиркоровФото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Киркоров

- На гастролях много не зарабатывает. Объясню, почему. Он дает много кассовых концертов, но от гонорара ему остается максимум половина. А все потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу. Платит за машины, за свет, за звук, коллективу. Поэтому Киркоров по гонорару на уровне первых звезд, а в сухом остатке далеко не главный артист.

Гонорар за концерт: 3 млн рублей (лично артисту — 1,5 млн).

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Николай Басков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Николай БасковФото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков

- Сейчас мало гастролирует - невыгодно. Публика у него не очень богатая, ходят, в основном, бабульки-красотульки, божие одуванчики. Когда Коленька приезжает, они с удовольствием распаковывают свои «гробовые» деньги в платочке. Приносят в кассу, говорят: «Не будем помирать пока, Басков приехал». Он, Кадышева и Малинин — лидеры по «гробовым». Так как Басков наравне с Киркоровым везде привозит шоу, то концерты дает лишь ради удовольствия и чтобы самому развеяться. Зато он король корпоративов и суперпопулярен как ведущий на свадьбах. Работает относительно недорого, но все вечера пятницы-субботы заняты.

Гонорар за концерт: 1 — 1,5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла ПугачеваФото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева

- Снова стала работать на концертах, собирается в Минск (шоу запланировано на ноябрь — Ред.), сумма не разглашается. Заказники у Примадонны стоят баснословно, но их мало: 1 - 2 в год. Суммы звучат красиво, но не деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты.

Гонорар за концерт: 150-200 тысяч долларов (9,5 — 12,6 млн рублей).

Гонорар за корпоратив: 200-250 тысяч евро (14,3 — 17,8 млн рублей).

Земфира. ФОТО: factroom.ru

Земфира. ФОТО: factroom.ru

Земфира

- Как Пугачева, работает только на эксклюзивных концертах. Кассовые шоу делает редко: появляется раз в три года, едет в тур и собирает стадионы да дворцы спорта. Получает бешеные деньги. У Земфиры есть крутая фишка: билеты по городам продает свой агент. Это сильно увеличивает заработки.

Гонорар за концерт: минимум 5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 150 — 200 тысяч евро (10,7 — 14,3 млн рублей).

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер группы "Руки вверх" Сергей ЖуковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Руки вверх»

- Куда ни плюнь, везде у них аншлаги, народ под их музыку устраивает «расколбас». По поводу шоу не заморачиваются: звук, свет — все от организаторов концерта. Группа дает по 7-8, а то и 15 концертов в месяц. В год набегает очень прилично.

Гонорар за концерт: 2 - 3,5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Баста Фото: Борис КУДРЯВОВ

БастаФото: Борис КУДРЯВОВ

Баста

- Вася Баста хорошо получает с продажи билетов, собирает полные залы, и на заказниках также востребован. Универсальный артист и сейчас в зените славы.

Гонорар за концерт: 2 - 7 млн рублей (в больших городах).

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Ольга Бузова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга БузоваФото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова

- Недорогая, концерты собирает не очень хорошо. Востребована больше в интернете, там она зарабатывает на рекламе. Но выступления при таком количестве подписчиков могли быть и побогаче.

Гонорар за концерт: 700-800 тысяч рублей.

Гонорар за корпоратив: 15-20 тысяч евро (1-1,4 млн рублей).

Стас Михайлов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас МихайловФото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Михайлов

- Свои позиции не сдает, активно гастролирует, сменил имидж. В строю!

Гонорар за концерт: около 1,7 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Юрий Антонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий АнтоновФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Антонов

- На концертах больше не хочет работать вообще. Заказников хватает. Однажды Антонов сказал моему коллеге: «Да у меня денег столько, что если я не буду вообще работать, до смерти мне точно хватит». А тот ему отвечает: «Да, Юрий Михайлович, слышал про ваши гонорары — помирать вы явно не собираетесь!».

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему «заказуха» стоит дороже?

- Организаторам концертов надо окупить расходы: реклама, аппаратура, аренда зала, отчисления в РАО (Российское авторское общество. - Ред.), - объясняет Сергей Лавров. - К тому же «черный нал» остался в прошлом. С 1 июля 2019 года в России билеты на все мероприятия (выставки, спектакли, концерты) необходимо оформлять через контрольно-касссовую технику, то есть выдавать покупателю чек. Данные о покупке сразу уходят в налоговую инспекцию. Деньги чистые, но расходы большие, окупить сложно. Поэтому кассовые концерты всегда стоят в 2-3 раза дешевле.

КСТАТИ

Звезды девяностых выжимают по копеечке

- По-прежнему у нас востребованы звезды девяностых, работают за копейки. Например, Шура, Наташа Гулькина, Кай Метов, - перечисляет промоутер. - Но концертов у них много: бывает и по 20 в месяц. За кассовые получают 250-300 тысяч рублей, за корпоративы - 350 — 500 тысяч.

*Все данные о гонорарах предоставлены Сергеем Лавровым, в разных случаях суммы могут отличаться.

Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений
РФ и Чехия договорились сохранить авиасообщение в полном объеме до конца текущего лета
В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники