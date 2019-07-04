Гастрольный чес: Шнуров заработает на прощальном туре 90 миллионов, а Пугачева — 14 за один концерт

Казалось бы, лето — самое время нежиться на пляже, ан нет: концертная машина работает бесперебойно. Задал тон лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, объявивший о самом масштабном туре в истории России. Этим летом музыканты объедут 9 городов, соберут 9 стадионов вместительностью до 68 тысяч зрителей. Вместе со звездным промоутером и организатором концертов с 20-летним стажем Сергеем Лавровым разбираем, кто пытается угнаться за главным баламутом нашего шоу-бизнеса.

- Да, Сергей Шнуров сейчас №1 по заработкам и популярности, круче его — никого, - уверен Лавров. - Несколько лет назад на этой позиции был Григорий Лепс, но сейчас уже потихоньку сдает, размах не тот. А Серега-матерщинник, мастер хайпа, «рубит капусту».

Минимальный его гонорар, ниже просто некуда — от 100 тысяч евро как за концерт*, так и за корпоратив (7 млн 155 тыс. - Ред.). А сейчас с каждого стадиона он может собрать и 10 «лямов». Вот и считайте: 9 стадионов — 90 миллионов. Это, конечно, уровень.

А что остальные?

Вера БрежневаФото: Борис КУДРЯВОВ

Вера БРЕЖНЕВА

- Эта певица всегда плохо собирала кассу (кассовые концерты, на которые продают билеты. - Ред.), зато она востребована на заказниках (корпоративы, дни рождения, дни городов и т. д. - Ред.). Так что девушка она небедная, прекрасно себя чувствует и без гастролей по городам и весям. Заказники у Веры расписаны до старости.

Гонорар за корпоратив: от 20 до 35 тысяч евро (1,4 — 2,5 млн рублей).

Валерия

- У Валерии заказных мероприятий больше, чем концертов. Ее любят приглашать на дни городов, день учителя и так далее. Я недавно общался с Иосифом Пригожиным (муж и продюсер певицы. - Ред.), предложил им поехать в кассовый тур. А он говорит: «Мы ездим на гастроли только потому, что Лера — артистка, ей это необходимо. На заказниках такого удовольствия не получишь». Но выручка от вторых несоизмеримо больше. Ведь Валерия еще 200-300 тысяч из своего гонорара отдает коллективу артистов, минус налог 6% - на руки почти ничего не остается.

Гонорар за концерт: 1 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Филипп КиркоровФото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Киркоров

- На гастролях много не зарабатывает. Объясню, почему. Он дает много кассовых концертов, но от гонорара ему остается максимум половина. А все потому, что он труженик и возит за собой все эти фуры, декорации и дорогостоящее шоу. Платит за машины, за свет, за звук, коллективу. Поэтому Киркоров по гонорару на уровне первых звезд, а в сухом остатке далеко не главный артист.

Гонорар за концерт: 3 млн рублей (лично артисту — 1,5 млн).

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Николай БасковФото: Борис КУДРЯВОВ

Николай Басков

- Сейчас мало гастролирует - невыгодно. Публика у него не очень богатая, ходят, в основном, бабульки-красотульки, божие одуванчики. Когда Коленька приезжает, они с удовольствием распаковывают свои «гробовые» деньги в платочке. Приносят в кассу, говорят: «Не будем помирать пока, Басков приехал». Он, Кадышева и Малинин — лидеры по «гробовым». Так как Басков наравне с Киркоровым везде привозит шоу, то концерты дает лишь ради удовольствия и чтобы самому развеяться. Зато он король корпоративов и суперпопулярен как ведущий на свадьбах. Работает относительно недорого, но все вечера пятницы-субботы заняты.

Гонорар за концерт: 1 — 1,5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Алла ПугачеваФото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева

- Снова стала работать на концертах, собирается в Минск (шоу запланировано на ноябрь — Ред.), сумма не разглашается. Заказники у Примадонны стоят баснословно, но их мало: 1 - 2 в год. Суммы звучат красиво, но не деле Алла Борисовна зарабатывает меньше, чем скромные артисты.

Гонорар за концерт: 150-200 тысяч долларов (9,5 — 12,6 млн рублей).

Гонорар за корпоратив: 200-250 тысяч евро (14,3 — 17,8 млн рублей).

Земфира. ФОТО: factroom.ru

Земфира

- Как Пугачева, работает только на эксклюзивных концертах. Кассовые шоу делает редко: появляется раз в три года, едет в тур и собирает стадионы да дворцы спорта. Получает бешеные деньги. У Земфиры есть крутая фишка: билеты по городам продает свой агент. Это сильно увеличивает заработки.

Гонорар за концерт: минимум 5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 150 — 200 тысяч евро (10,7 — 14,3 млн рублей).

Лидер группы "Руки вверх" Сергей ЖуковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Руки вверх»

- Куда ни плюнь, везде у них аншлаги, народ под их музыку устраивает «расколбас». По поводу шоу не заморачиваются: звук, свет — все от организаторов концерта. Группа дает по 7-8, а то и 15 концертов в месяц. В год набегает очень прилично.

Гонорар за концерт: 2 - 3,5 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Баста

- Вася Баста хорошо получает с продажи билетов, собирает полные залы, и на заказниках также востребован. Универсальный артист и сейчас в зените славы.

Гонорар за концерт: 2 - 7 млн рублей (в больших городах).

Гонорар за корпоратив: 50 - 100 тысяч евро (3,5 — 7,1 млн рублей).

Ольга БузоваФото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова

- Недорогая, концерты собирает не очень хорошо. Востребована больше в интернете, там она зарабатывает на рекламе. Но выступления при таком количестве подписчиков могли быть и побогаче.

Гонорар за концерт: 700-800 тысяч рублей.

Гонорар за корпоратив: 15-20 тысяч евро (1-1,4 млн рублей).

Стас МихайловФото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Михайлов

- Свои позиции не сдает, активно гастролирует, сменил имидж. В строю!

Гонорар за концерт: около 1,7 млн рублей.

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

Юрий АнтоновФото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Антонов

- На концертах больше не хочет работать вообще. Заказников хватает. Однажды Антонов сказал моему коллеге: «Да у меня денег столько, что если я не буду вообще работать, до смерти мне точно хватит». А тот ему отвечает: «Да, Юрий Михайлович, слышал про ваши гонорары — помирать вы явно не собираетесь!».

Гонорар за корпоратив: 50 тысяч евро (3,5 млн рублей).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему «заказуха» стоит дороже?

- Организаторам концертов надо окупить расходы: реклама, аппаратура, аренда зала, отчисления в РАО (Российское авторское общество. - Ред.), - объясняет Сергей Лавров. - К тому же «черный нал» остался в прошлом. С 1 июля 2019 года в России билеты на все мероприятия (выставки, спектакли, концерты) необходимо оформлять через контрольно-касссовую технику, то есть выдавать покупателю чек. Данные о покупке сразу уходят в налоговую инспекцию. Деньги чистые, но расходы большие, окупить сложно. Поэтому кассовые концерты всегда стоят в 2-3 раза дешевле.

КСТАТИ

Звезды девяностых выжимают по копеечке

- По-прежнему у нас востребованы звезды девяностых, работают за копейки. Например, Шура, Наташа Гулькина, Кай Метов, - перечисляет промоутер. - Но концертов у них много: бывает и по 20 в месяц. За кассовые получают 250-300 тысяч рублей, за корпоративы - 350 — 500 тысяч.

*Все данные о гонорарах предоставлены Сергеем Лавровым, в разных случаях суммы могут отличаться.