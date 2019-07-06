Московские врачи нашли у девочки из Ингушетии застарелые переломы ребер и травмы позвоночника

В ночь на субботу, 6 июля, бортом из Назрани в Москву в сопровождении бригады медиков доставили семилетнюю девочку из Ингушетии. За судьбой Аиши, которую долгое время истязала родня тетя, следит вся страна. Жуткое видео медицинского осмотра крохи, на теле которой буквально нет живого места, взорвало соцсети. Шок, но оказалось, что ожоги укусы и побои – дело рук родной тети девочки, которая воспитывала малышку, после того как родная мать вышла замуж. 35-летняя Маки Гиниева уже задержана и дает показание следователям. Но главное сейчас, это здоровье ребенка. За него теперь будут отвечать лучшие медики страны. Как только самолет приземлился, девочку доставили в НИИ неотложно детской хирургии имени Рошаля. Именно тут после взрыва в Магнитогорске спали маленького Ваню Фокина, которому грозила ампутации ноги. Теперь задача врачей сделать все возможное, чтобы сохранить ручку Аиши.

Девочку сразу поместили в палату интенсивно терапии.

- Все, что необходимо для лечения, включая квалифицированные кадры, у нас есть. Сразу хочу поблагодарить врачей Ингушетии, которые успешно провели операцию при консультативной помощи хирургов из Ставрополя и Москвы. Наше первичное обследование подтвердило диагнозы поставленные ранее. Есть серьезные повреждения в области кисти руки. За нее мы будет бороться: уже готова барокамера. Пока с уверенностью сказать, что все обойдется и ампутация не потребуется нельзя. Серьезно нарушен кровоток, - рассказал Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии. – Полной неожиданностью для нас стали обнаруженные у ребенка после осмотра старые переломы ребер и травмы нескольких позвонков. Сейчас они не требуют хирургического вмешательства.

У ребенка после осмотра врачи обнаружили старые переломы ребер и травмы нескольких позвонков. Фото: Дмитрий Бархатов.

Лечащим врачом Аиши стал заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский. Именно он спасал, казалось бы безнадежных маленьких пациентов в том числе и в зарубежных странах.

- Состоянии девочки при поступлении тяжелое, что обусловлено повреждением верхних конечностей. Левая ручка – сохранна, а вот с правой все сложнее. В специальной камере под давлением мы будем насыщать ее кислородом, - пояснил Павел Мединский.

За состоянием Аиши с первых дней следит Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России. Она одной из первых навестила девочку в московской больнице. Омбудсмен помогла решить юридические вопросы, связанные с разрешением на лечение. Из-за нетипичной ситуации в семье девочки, брать его просто не у кого.

Доктор Леонид Рошаль сказал, что врачи будут бороться за жизнь и здоровье девочки, для нее уже готова барокамера. Фото: Дмитрий Бархатов

- Когда мы были в операционной, я слышала разговор докторов, которые обнаруживали все новые следи ран. Даже медики, люди, которое многое повидали, ужасались всему тому, что перенесла девочка. Мы все потрясены этой жестокостью, - отметила Анна Кузнецова – Я понимаю, что сейчас малышка в надежных руках. Но ей очень тяжело, она постоянно плачет от боли и зовет маму. Наверное, так она называет уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Зарему Чахкиеву, которая с первых дней не отходит от девочки. Она и здесь в Москве первое время будет с ней рядом. Конечно, сердце кровью обливается, когда смотришь на девочку. Но я уверена, что все теперь у нее будет хорошо. Со своей стороны обещаю, что до тех пор пока не решится вопрос с определением девочки в надежную семью, буду следить за ее судьбой. Сейчас найдены ее биологические мама и папа. Год назад девочка оказалась с той женщиной, которая уже задержана. Ее судьбу решит суд. Но не менее важно найти сбой в системе, который ко всему этому привел. Принято решение о прокурорских проверках работы органов опеки.

Как удалось выяснить «КП», первую ночь в московской клинике девочка перенесла неплохо. «Комсомолка» следит за развитием событий.

За состоянием Аиши с первых дней следит Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России. Фото: Дмитрий Бархатов

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