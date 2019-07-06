Виктория Исакова ждет ребенка

Актеры Максим Виторган и Евгений Стычкин разместили в Инстаграме смешную фотографию по случаю окончания сезона в «Гоголь-центре». На этой фотографии Стычкин и Виторган стоят с накладными животами, как будто они беременные. Рядом с ними - их партнерши по спектаклю «Ближе» актрисы Виктория Исакова и Агния Кузнецова. И тоже беременные. Но их животы, похоже, настоящие.

v_isakova Ближе прощается с вами до января 2020 года по неизвестным обстоятельствам #послеближе #dreamteam

Еще месяц назад было заметно, что 33-летняя Агния ждет первенца. Она появилась на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в платье, подчеркнувшем округлившийся живот.

Виктория Исакова свою личную жизнь не афиширует. Но с такими дурашливыми коллегами как Виторган и Стычкин разве что скроешь?! «10(!!!)-ый сезон спектакля «Ближе!».. Теперь до января, потому что потому», - интригующе подписал фотографию Виторган. «Этот сезон для нас закрыт. Вынашиваем неплохие идейки для будущего», - скаламбурил (так ему кажется) Стычкин.

В стиле партнеров по спектаклю пошутила и Виктория Исакова, подписав под фотографией: «Ближе» прощается с вами до января 2020 года по «неизвестным» обстоятельствам». Хотя обстоятельства самые что ни на есть счастливые, добавили мы.

В театре им.Пушкина, где работает Вика, нам подтвердили, что слухи о ее беременности не такие уж безосновательные. В следующем сезоне у актрисы заметно снизится занятость в спектаклях по «личным причинам».

Напомним, что Виктория Исакова 16 лет замужем за режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает дочь, но Виктория не любит рассказывать историю появления ее на свет.

О том, что у нее родился ребенок, стало известно лишь в прошлом году, хотя девочке по виду года четыре. Вот что Исакова рассказала журналу «ОК!»: «Я как мама маленькой дочери часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы демонстрируем». Теперь ей придется придумывать ролевые модели для двоих детей.

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Виктория Исакова 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает дочь, которую тщательно скрывает от посторонних глаз. Более того, о том что у режиссера и актрисы родился ребенок, стало известно лишь в прошлом году, хотя девочка судя по всему уже ходит в школу. (подробности)