2019-05-30T14:31:27+03:00
Звезды

"Я просто обняла ее и долго не отпускала": Виктория Исакова впервые показала дочь

Актриса оставила трогательное сообщение
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса откровенно рассказала о взаимоотношениях с наследницей и ее страхахАктриса откровенно рассказала о взаимоотношениях с наследницей и ее страхахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Виктория Исакова 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает дочь, которую тщательно скрывает от посторонних глаз. Более того, о том что у режиссера и актрисы родился ребенок, стало известно лишь в прошлом году, хотя девочка судя по всему уже ходит в школу.

Прошел год с того момента, как вся страна узнала о том, что Виктория Исакова и ее супруг Юрий Мороз растят дочь. Правда, ни актриса, ни режиссер до сих пор не афишируют возраст наследницы. Скрывают они и имя ребенка.

И вот несколько часов назад Исакова в своем Инстаграме впервые опубликовала совместное фото с девочкой. "Этой фотографии уже несколько лет, но я ее очень люблю. Наверное примерно такие же фотографии есть у всех родителей. Ребенок защищен. Я защищаю своего ребенка. Мы защищаем своих детей", - гласит подпись к снимку.

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Виктория Исакова с дочкой
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Кроме этого актриса откровенно рассказала о взаимоотношениях с наследницей и ее страхах. "Моя вчера сказала, что не хочет становиться взрослой, так как это страшно. Я думала, что сказать ей в ответ, и в результате просто обняла ее и долго не отпускала. Я убеждена, что все не страшно, когда рядом есть тот, кто тебе поможет, объяснит, подскажет, обнимет. И всегда будет за тебя", - заключила звезда сериалов "Оттепель" и "Родина".

Впервые о том, что у нее есть дочь, Виктория Исакова рассказала Вадиму Вернику. "Я как мама маленькой дочери часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы демонстрируем", - рассуждала Исакова. Правда, никаких деталей выяснить не удалось.

Напомним, актриса вышла замуж за Юрия Мороза в 2003 году. Детей у пары долгое время не было. Кроме того, Исакову долгое время не принимала дочь режиссера от первого брака Дарья Мороз, которая была всего на шесть лет младше мачехи. В конце концов, Дарья смирилась с новым выбором отца и даже смогла подружиться с Исаковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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