Наталья Штурм: "Возможно, Лолита устала от мужчин и хочет остаться вообще одна"

- Я сейчас отдыхаю в Болгарии, и как раз недавно вспоминала Лолу, даже порадовалась, что наконец она угадала с мужем, у них с Димой была прекрасная семья, - говорит Наталья Штурм. - Характер Лолиты нестабилен, как у многих творческих. За годы брака Дима служил Лоле и громоотводом, и жилеткой, и врачом, и няней. Не знаю кому больше повезло, но создавалось впечатление что две противоположности нашли друг друга.

Удержать порывистый, бурный характер Лолы мало кто сможет. Дай бог, чтобы она сама понимала, что именно хочет, разводясь. В зрелом возрасте эмоции уже не должны главенствовать при решении ломать/строить. Учитывая хрупкую подвижную нервную систему Лолиты, я не посоветовала бы искать новых приключений. Очень жаль. Хорошая была пара - огонь и вода.

Певица Наталья Штурм прокомментировала новость о разводе подруги.Фото: Борис КУДРЯВОВ

А найти такого, как Галкин - этот счастливый билет уже вытянут, и второго такого нет в ближнем круге шоу-бизнеса. Может, Лола хочет остаться вообще одна, потому что все жутко надоели. Может, сказался психологический срыв после ухода Арнольда Спиваковского, который был ей крепким другом.

Лолу люблю, она родной мне человек по сути. Надеялась, что она уже прошла вихри и бури - оказывается, нет.... Надеюсь, что этот шаг с разводом ею взвешен. В любом случае желаю ей чувствовать себя счастливой. А в одиночестве тоже есть свои положительные стороны.

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