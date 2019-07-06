«Галантерейщик» молит о помощи «кардинала»

Беда с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Очень трудно понять, где и когда он шутит, как комик из «95-го квартала», а где говорит серьезно, от имени президента страны. Вот взял и заявил, что единственный, кто может решить «проблему строительства трубопровода «Северный поток – 2» - это Трамп».

- Трамп - единственный политик, который поможет решить вопрос строительства «Северного потока – 2» в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, - объяснил он журналистам во время своей поездки во Львов в эту субботу. И опять весьма непросто понять, как это «решить», если, по словам Владимира Зеленского, «этот вопрос решен уже давно». Зачем, спрашивается, его снова решать? Ах, в пользу Украины! То есть остановить строительство, и нехай эти трубы там в море просто лежат пустыми на дне, потихоньку отравляя экологию Балтийского моря.

Что удивительно, «Северный поток – 2», как и «Северный поток – 1» проложили свои маршруты очень далеко, как от границ Незалежной, так и от территории отпраздновавших недавно очередную годовщину победы британских сепаратистов. Но именно их, а не Россию и не европейцев этот вопрос беспокоит больше всего.

- Нас никто не спрашивает. Меркель (канцлер ФРГ) и Макрон (президент Франции), я думаю, не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока – 2», так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут, посетовал Зеленский и еще раз вспомнил Трампа. - Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины.

При этом, Зеленский сообщил, что намерен обсудить этот вопрос и сподвигнуть президента США к такому решению во время своего будущего визита в США. Дата которого не разглашается. Но не из-за какой-то чрезмерной секретности, а по той причине, что никакой договоренности о поездке с американской стороной попросту нет. И неизвестно, по большому счету, не только, когда Зеленский полетит в Вашингтон, но и полетит ли туда вообще. С визитом, а не на гастроли.

Что это – реприза комика или наивность политика? Вроде бы и не юноша, но неужели не понимает, что все, что делает Трамп, он старается совершать не в пользу Украины, Франции, Японии, Китая там или еще кого, а исключительно в интересах США. И «Северный поток – 2» действительно не нравится американской администрации, но не для сохранения транзита российского газа через Украину, а чтобы ослабить Россию и лишить ее части финансовых поступлений, но, самое главное, чтобы впарить европейцам супердорогой американский сжиженный «демократический» газ вместо дешевого «тоталитарного» российского топлива.

В принципе, потребность Европы в газе в ближайшие годы вырастет настолько, что вместе с «Северными» и прочими «потоками» могла бы быть задействована для транзита российского топлива и украинская ГТС, но в Киеве по-прежнему хотят «наказать» Россию, сами вставляя палки в колеса своего «велосипеда». Так что тут Украине уже вряд ли кто сможет помочь, тем более, что никаких правовых оснований для блокирования строящихся ударными темпами веток трубопровода не существует.

А если Владимир Зеленский и рассчитывает, по аналогии с советским фильмом, на союз «галантерейщика и кардинала», восклицая что «галантерейщик и кардинал – это сила»,то должен помнить, кого в этом тандеме к кому притащили, и кто кому ставил задачи. Галантерейщику слова не давали.