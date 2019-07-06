Зеленский намерен обсудить с Трампом «Северный поток-2» во время визита в США

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-06T15:40:17+03:00

Президент Украины уверен, что американский лидер единственный, кто решит этот вопрос в пользу Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в Соединенные Штаты намерен обсудить с главой Белого дома продолжение строительства "Северного потока - 2". Об этом он заявил в субботу в ходе поездки во Львовскую область.

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - приводит его слова телеканал «112 Украина».

Пи этом Зеленский добавил, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут активно препятствовать реализации данного проекта. Украинский лидер считает, что им в противном случае будет оказано серьезное давление со стороны местных бизнесменом.

Следует отметить, что в настоящее время дата визита президента Украины в США не согласована.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что бывший сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» может стать альтернативным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину. При этом он отметил, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен.

ИСТОЧНИК KP.RU