Матч Аргентина - Чили 6 июля 2019: где смотреть трансляцию матча за 3-е место матча Кубка Америки

Лионель Месси и сборная Аргентины снова остались без титулов. И команда после поражения в полуфинале от Бразилии в полуфинале Кубка Америки поспорит за "бронзу" турнира с командой Чили. Именно эти две сборные в 2015 и 2016 годах спорили за победу в прошлых южноамериканских кубках. Теперь же - только "бронза" станет потолком для обеих команд.

Аргентина в упорной борьбе проиграла в полуфинале Бразилии. А вот сборная Чили, действующий победитель турнира, проиграла Перу со счетом 0:3. И завтра Бразилия поспорит с Перу, а Аргентина сегодня встретится с Чили.

Прямая телетрансляция матча за 3-е место Кубка Америки 2019 Аргентина - состоится на телеканале Матч ТВ 6 июля. Начало трансляции в 21:55 по московскому времени.

Согласно предварительным раскладам, в этой игре трудно назвать точного фаворита игры. Однако же, чуть более предпочтительные шансы на выигрыш бронзовых медалей Кубка Америки 2019 - у команды Аргентины.