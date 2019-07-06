Вот это характер! "Локомотив" проигрывал по ходу матча, но взял первый титул сезона, выиграв Суперкубок у "Зенита"

В субботу, 6 июля, в Москве на стадионе "Динамо имени Льва Яшина" прошел первый матч нового футбольного сезона в России. На стадионе в Петровском парке за Суперкубок 2019 года спорили чемпионы России прошлого сезона - питерский "Зенит" и обладатели Кубка - московский "Локомотив".

Смолов - автор первого гола в нынешнем сезоне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дважды эти команды уже сражались за почетный титул. И оба раза победу праздновал питерский клуб. А в 2008 году двое помощников нынешнего главного тренера "Зенита" Сергея Семака - Анатолий Тимощук и Александр Анюков, и вовсе выходили в стартовом составе на ту игру.

"Локомотив" в третий раз за последние годы играл в матче за Суперкубок. Но поочередно команда Юрия Семина уступала - столичному "Спартаку", год назад в Нижнем Новгороде - ЦСКА. И в этой игре подопечные Семина не стали откладывать в долгий ящик поход за титулом.

Ликуют фаны "Локомотива".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на 6-й минуте матча после паса Жемалетдинова классный удар с лета нанес по воротам Лунева форвард "Локомотива" Федор Смолов. Это было очень неожиданно для всех - "Зенит" называли фаворитом поединка. И до поры до времени казалось, что для "Локомотива" будет все просто отлично. Но за семь минут игру перевернул у "Зенита" Сердар Азмун.

Буквально за пару секунд до свистка на перерыв иранский форвард питерской команды сделал счет равным. И после такого "гола в раздевалку" футболисты "Зенита" смогли не остановиться на этом и на 52-й минуте Азмун с паса Смольникова пробил второй раз точно в этой игре!

"Локомотив" смог перехватить инициативу и выиграть Суперкубок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 77-й минуте игры Азмуна тренерский штаб "Зенита" решил снять с игры. И что же началось потом! 78-я минута - Алексей Миранчук с паса Крыховяка делает счет 2:2. Проходит три минуты и после передачи Смолова этот же брат Миранчук выводит "Локомотив" вперед! Вот это ураганный темп игры!!!

"Локомотив" четко отстоял в обороне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца игры команда Юрия Семина смогла спокойно отстоять свое преимущество, которое было добыто за три минуты матча.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок России.