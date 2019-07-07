Геннадий Онищенко: Если Тбилиси не извинится за унижение россиян, мы должны ввести эмбарго на грузинское вино. И пусть поставят мне памятник

- Геннадий Григорьевич, вот идёт такая информация... Правда ли, что вы - за то, чтобы запретить грузинское вино? У нас, здесь, в России. Снова...

- Не снова. Потому что - тогда мы запрещали - из-за низкого качества напитка. И эта позиция была оправдана вопросами безопасности.

- Да!

( Напомним... В 2006-м, когда Геннадий Онищенко возглавлял Роспотребнадзор, в России был введён запрет на поставку вин и минеральных вод из Грузии. Эти товары начали снова нам поставлять в 2013-м.)

- А теперь, Геннадий Григорьевич?

- Сегодня, после произошедших событий, после провокаций, которые были направлены строго против России, - мы не получили никаких извинений... За то, что официальная делегация нашей страны подверглась обструкции и унижению, преследованию.

- То есть, тогда - в 2006-с, вы выступали - как главсанврач, а сейчас - как политик.

- Не перебивай! Да, теперь в нашей стране есть законный инструмент - санкционный, когда по политическим мотивам это можно сделать. (то есть - запретить поставки вина. - А.Г.)

Сегодня министр экономики Грузии уже озвучил потери, которые за оставшееся до конца 2019-го время понесёт грузинская экономика в случае нашего эмбарго...

- Большие могут быть потери?

- Там называется 300 миллионов долларов. Для грузинской экономики это потери катастрофические.

Я считаю, что у нас есть сегодня основания для санкционного закрытия (прекращения) - по политическим мотивам - поставок грузинского вина в нашу страну.

- Что должны сделать грузины, чтобы идея Онищенко не была реализована?

- Грузины должны - первое - на политическом уровне извиниться. Перед российской делегацией. А, значит, и - перед Россией - за произошедшее.

- А как насчёт памятника Онищенко в Грузии, о необходимости сооружения которого вы заявили? (смеюсь)

- (не смеётся, на полном серьезе) Они обязательно должны мне памятник поставить.

- За что же?

- Требуя от них достойного качества грузинского вина, я сохранил им культуру виноделия.

- (серьезно) О, да!

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