Снова поздно пить боржоми: помирятся ли Россия и Грузия

1. С чего все началось?

Помните ельцинское: «Не так сели!» Вот с такой фразы чуть не началась «кресельная революция». В Грузию на ассамблею православия прилетели российские депутаты Госдумы. Возглавлял делегацию Сергей Гаврилов (депутат от КПРФ).

- Когда мы зашли в зал, я спросил: «Куда нам сесть?» Нас отправили в президиум, - рассказал «КП» Гаврилов. - Я сел на первое место, которое мне попалось. И мне никто ни слова не сказал, что это место спикера. Тут в зал ворвались люди, стали кричать, что я участвовал в войне в Абхазии. Но это ложь, я никогда там не был.

Российских депутатов выгнали из грузинского парламента.

- В зале какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать, - поделился с «Комсомолкой» депутат Николай Земцов, который также был в составе российской делегации. - Требовали, чтобы русские покинули парламент. Мы перешли в отель. Его тут же окружили толпой. 300 человек блокировали входы. Полиция справлялась с трудом. Охрана посоветовала покинуть гостиницу, попыталась вывести нас. Гаврилов получил удар по затылку, у него слетели очки. Но нам удалось уехать. Все это напоминало Украину - с криками с оскорблениями.

2. С чем вышли на улицы?

Как только российские депутаты, наспех упаковав чемоданы, улетели домой, разъяренные грузины вышли к зданию парламента. В руках протестующие держали оскорбляющие Россию плакаты.

«Россия - оккупант! Вы забрали у нас 20% наших территорий!» - раздавались крики. Толпа пошла на штурм парламента. Пыл бунтарей угомонили полицейские дубинки. В первые дни из-за беспорядков пострадали 240 человек, еще 300 задержаны. А потом с заявлением выступила грузинский президент Саломе Зурабишвили: «Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое проверенное оружие».

3. Как отреагировала Россия?

После антироссийского выступления Зурабишвили в Тбилиси побили наших репортеров с ВГТРК. Угроза для россиян в Тбилиси стала реальной. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям после 8 июля возить туда наших граждан. Всем купившим билеты в Грузию вернут деньги (см. «В тему»).

После подключился Роспотребнадзор. Эксперты сказали об ухудшении качества грузинских вин.

«С 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, произведенной в Грузии и не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тысячи литров», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Грузинский национализм явно уменьшит количество туристов из нашей страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4. Сколько потеряет экономика Тбилиси без нас?

Туристы. Национальный банк Грузии подсчитал, что экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб от $200 до $300 миллионов. А вот глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России составят $750 миллионов.

Заменить россиян туристами из Европы не выйдет.

Вино. Это одна из основных статей дохода грузинского экспорта. И тут Россия впереди планеты всей. В первом квартале 2019 года Грузия экспортировала 13,2 млн бутылок в Россию (68% от всего винного экспорта). Доходы Грузии от экспорта вина в Россию в 2019 году могут составить около $210 миллионов.

Денежные переводы. Проживающие в нашей стране грузины - доноры экономики своей исторической родины. В январе - мае 2019 года из нашей страны на территорию Грузии было переведено $163 миллионов.

Промышленность. Уцелевший после распада Союза Зестафонский завод ферросплавов за 5 месяцев 2019 года поставил в Россию продукцию на $136 миллионов. А знаете, кто его владелец? Украинский олигарх Игорь Коломойский (тот самый «крестный папа» президента Владимира Зеленского).

Бензин. И тут Россия главный грузинский поставщик. Наша доля в нефтяном бизнесе - 33%. Все остальное привозят из Румынии, Азербайджана, Болгарии и Туркмении.

5. А сколько потеряем мы?

Что везут из России в Грузию? Продукты, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование. И все это почти на миллиард долларов. Сумма небольшая. Ведь доля Грузии в экспорте России в 2018 году - 0,2%. Как внешний торговый партнер Москвы Тбилиси стоит на 54-м месте.

- Для страны это незначительная потеря, - поделился с «КП» доктор экономических наук, телеведущий Владимир Соловьев. - После войны в 2008 году мы не видели бунта потребителей: они не особо обратили внимание на отсутствие грузинских товаров на прилавках. Могут пострадать отдельные компании, которые сотрудничали с Грузией. Но, например, владельцы «Боржоми» входят в состав крупной фирмы, которая легко переживет турбулентность на рынке.

6. Почему разругались так внезапно?

Вроде бы и русофоба Саакашвили во главе Грузии нет. И последствия войны 08.08.08 давно остыли: Москва сняла все торговые запреты с Тбилиси. И наши туристы с особой радостью ехали на отдых в Грузию - недовольным оттуда мало кто уехал. Но почему за пару часов главные улицы грузинской столицы наполнились людьми, матом кроющими русский народ?

- Дело в грузинском национализме, - объяснил «КП» публицист Сергей Мардан. - Нет никакого доброго Мимино. И не было никогда. Его придумал покойный Георгий Данелия. И началось это не вчера. Сознание российского интеллигента уже 30 лет отказывается принимать настоящую Грузию. Московских интеллигентов не смущал животный грузинский национализм начала 90-х, когда некогда интернациональный Тбилиси за пару лет потерял всех своих армян, русских и евреев, которые там жили веками. Русские интеллигенты изо всех сил торопились забыть, что августовская война началась из-за того, что грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года сначала убила 10 российских миротворцев, а потом двинула танки на Цхинвал. Грузия, как и вся бывшая советская периферия, должна наконец научиться жить за свой счет. Дружба с Россией - бонус. Это деньги, которые нужно еще заработать. Полной и безоговорочной лояльностью.

7. Что будет дальше?

- Нельзя сказать, что наши отношения России и Грузии испортились, потому что они так и не улучшились, - сказал «КП» политолог Николай Стариков. - Дипломатических отношений с 2008 года нет. Грузия находится в фарватере Запада. И ничего глобального в эти недели антироссийской истерии не произошло. Там и так стоят натовские базы. Я не ожидаю там чего-то большего, что есть сегодня. Отношения между русскими и грузинами, очевидно, будут лучше, но при другой власти.

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