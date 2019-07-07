2019-07-07T16:04:10+03:00
Звезды

И вот тут началось!: знаменитости откручивают крышки ударом ноги

Многие с легкостью справляютсяь с задачей, но нашлись и аутсайдеры
Ольга ЛИБГАРДТ
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Веселый и спортивный флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Фото: instagram.com/karo_pashikyanВеселый и спортивный флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Фото: instagram.com/karo_pashikyan
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В Сети набирает популярность новый челлендж, участники которого пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки или даже банки с огурцами. В состязании приняли участие Анастасия Волочкова, рэпер Тимати, бывшая невеста Тимати, Гарик Харламов, гимнастки-чемпионки Арина и Дина Аверины, актер Джейсон Стэйтем, боец смешанного стиля Конор Макгрегор и другие звезды.

Веселый и спортивный флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в инстаграм видео с примером челленджа и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. В итоге закрепилось второе название. Одним движением ноги нужно сбить крышку с сосуда.

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Боец MMA из Казахстана Карен Пашикян был первым, кто заставил Джейсона Стэйтема, Конора Макгрегора и других звезд откручивать крышки
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Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и актеру боевиков Джейсону Стэйтему. Звезда фильма "Карты, деньги, два ствола" одним движением ноги открыл бутылку минеральной воды.

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Звезда фильма "Карты, деньги, два ствола" одним движением ноги открыл бутылку
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Челендж стал настолько популярным, что многие попытались повторить трюк. Так, чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова и вовсе решила открыть ударом ноги банку с огурцами.

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Можете закрывать свой #bottlecapchallenge
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Опубликовал ролик и Тимати. Правда, рэпера осудили за то, что ему ту самую бутылку кто-то держал на нужной высоте. Подписчики утверждали, что бутылка непременно должна просто стоять, как у Стейтема.

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#bottlecapchallenge
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С легкостью справилась с задачей балерина Анастасия Волочкова. Ей в этот нелегком деле с бутылкой помогал любимый мужчина, который крепко держал пластиковый сосуд в руках.

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Волочкова с любимым мужчиной устроили флешмоб с бутылкой
34272 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот комик Гарик Харламов хоть и пытался все сделать красиво, но в итоге вместо крышки с бутылки сначала упал сам, а потом и вовсе сбил оператора.

garikkharlamovgarikkharlamov
Мой личный ответ Стетхему
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Продолжила флешмоб и бывшая возлюбленная Тимати. Алена Шишкова попыталась повторить трюк в ресторане в дерзком мини. Правда, вместо бутылки с минеральной водой было вино. Модель сбросила пробку.

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Еще вчера я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье...
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Не остались в стороне от челленджа и гимнастки-чемпионки Дина и Арина Аверины. Одна из девушек сбила крышку ногой в шпагате, а другая - булавами.

arishadina1998arishadina1998
Пока у нас короткая передышка после Чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge
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Гоша Куценко вообще превзошел всех на свете. Такой трюк вряд ли кому под силу.

goshakutsenkogoshakutsenko
Не пытайтесь повторить! Или с первого раза, или на это уйдет вся жизнь! Наш ответ на все вопросы!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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