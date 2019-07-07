И вот тут началось!: знаменитости откручивают крышки ударом ноги

В Сети набирает популярность новый челлендж, участники которого пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки или даже банки с огурцами. В состязании приняли участие Анастасия Волочкова, рэпер Тимати, бывшая невеста Тимати, Гарик Харламов, гимнастки-чемпионки Арина и Дина Аверины, актер Джейсон Стэйтем, боец смешанного стиля Конор Макгрегор и другие звезды.

Веселый и спортивный флешмоб начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в инстаграм видео с примером челленджа и подписал его как #farakickschallenge и #bottlecapchallenge. В итоге закрепилось второе название. Одним движением ноги нужно сбить крышку с сосуда.

karo_pashikyan Боец MMA из Казахстана Карен Пашикян был первым, кто заставил Джейсона Стэйтема, Конора Макгрегора и других звезд откручивать крышки

Пашикян бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и актеру боевиков Джейсону Стэйтему. Звезда фильма "Карты, деньги, два ствола" одним движением ноги открыл бутылку минеральной воды.

jasonstatham Звезда фильма "Карты, деньги, два ствола" одним движением ноги открыл бутылку

Челендж стал настолько популярным, что многие попытались повторить трюк. Так, чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова и вовсе решила открыть ударом ноги банку с огурцами.

borshev Можете закрывать свой #bottlecapchallenge

Опубликовал ролик и Тимати. Правда, рэпера осудили за то, что ему ту самую бутылку кто-то держал на нужной высоте. Подписчики утверждали, что бутылка непременно должна просто стоять, как у Стейтема.

С легкостью справилась с задачей балерина Анастасия Волочкова. Ей в этот нелегком деле с бутылкой помогал любимый мужчина, который крепко держал пластиковый сосуд в руках.

volochkova_art Волочкова с любимым мужчиной устроили флешмоб с бутылкой

А вот комик Гарик Харламов хоть и пытался все сделать красиво, но в итоге вместо крышки с бутылки сначала упал сам, а потом и вовсе сбил оператора.

garikkharlamov Мой личный ответ Стетхему

Продолжила флешмоб и бывшая возлюбленная Тимати. Алена Шишкова попыталась повторить трюк в ресторане в дерзком мини. Правда, вместо бутылки с минеральной водой было вино. Модель сбросила пробку.

missalena.92 Еще вчера я сбивала по три пробки с бутылок... Но сегодня я просто в платье...

Не остались в стороне от челленджа и гимнастки-чемпионки Дина и Арина Аверины. Одна из девушек сбила крышку ногой в шпагате, а другая - булавами.

arishadina1998 Пока у нас короткая передышка после Чемпионата России, решили принять участие в #bottlecapchallenge

Гоша Куценко вообще превзошел всех на свете. Такой трюк вряд ли кому под силу.