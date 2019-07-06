Волочкова в купальнике и шпагате ногой открыла бутылку
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу Bottle Cap Challenge. Балерина одним взмахом ноги снесла с пластиковой бутылки крышку.
Анастасии Волочковой нет равных в шпагатах. Мастерство балерины признали на высшем уровне. Ее шпагат внесен в Книгу рекордов Танцовщица при любом удобном случае демонстрирует растяжку.
На этот раз она порадовала поклонников новым роликом. Анастасия успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы ударом ноги открыть крышку с бутылки. Последняя при этом должна остаться на месте.
Артистка похвасталась, что превосходная растяжка может пригодиться не только в балете. Балерина в шпагате и на пуантах показала свое мастерство. Пластиковая емкость лишь слегка колыхнулась. Пикантности ситуации добавил тот факт, что бутылку держал в руках любимый мужчина артистки.
"Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причем у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой. Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах", - оставила комментарий под видео Волочкова.
Отметим, инициировал флешмоб боец MMA Карен Пашикян. Его вызов приняли актер Джейсон Стэтхэм, боксер Конор Макгрегор, Гарик Харламов и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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