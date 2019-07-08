Бразилия - чемпион! Габриэль Жезус стал героем финала и принес победу бразильцам в финале Кубка Америки

7 июля в Бразилии в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" прошел финальный матч Кубка Америки 2019 года. Хозяева турнира, восьмикратные победители турнира, играли против команды Перу. На групповом этапе Копа Америка бразильцы легко расправились с перуанцами, одержав победу со счетом 5:0. Однако же в финале не получилось такой игры "в одни ворота". Перуанцы показали характер и "на зубах" провели финал Кубка Америки 2019 года.

Долго ли, коротко ли, но уже на 15-й минуте матча бразильцам удалось открыть счет. После паса Габриэля Жезуса ворота перуанцев поразил молодой игрок пятикратных чемпионов мира - Эвертон. Этим голом продолжилась яркая серия Жезуса. Игрок английского клуба "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Америки с Аргентиной забил гол и сделал голевую передачу. С голевой передачи он начал и финальный матч.

Однако же, быстрый гол сборной Бразилии не сломил команду Перу. Ибо они на 44-й минуте поединка смогли провести опасную атаку, и заработать пенальти! Перуанец Герреро стал первым на турнире игроком, который забил мяч в ворота бразильского вратаря Алиссона. Более того, голкипер "Ливерпуля" пропустил гол в свои ворота впервые с 4 мая 2019 года. До этого - все игры во всех турнира он провел "на ноль.

Но счастье и радость перуанцев длились недолго. Ибо уже на 45-й минуте "гол в раздевалку" организовали бразильцы. С передачи Артура второй мяч перуанцам обводящим ударом после быстрой атаки забил Габриэль Жезус. Просто невероятно - он принял участие в четвертом голе бразильцев на турнире подряд!

Но! Опять "но". На 70-й минуте Жезус допустил фол и получил вторую желтую карточку в матче. Доигрывать финальный поединок бразильцам предстояло в меньшинстве.

Но ничего страшного для них не произошло. На 88-й минуте поединка бразильцы заработали пенальти! И Ришарлисон был точен "с точки". Итог матча - 3:1, бразильцы довели финальную встречу Кубка Америки 2019 до победного конца.

Бразилия выиграла в девятый раз титул чемпионов Копа Америка. И пять титулов бразильцы выиграли на турнирах, которые проходили в их стране. При том, что Кубок Америки в Бразилии проходил пять раз за всю историю.