2019-07-05T02:27:52+03:00
Звезды

Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Пятилетний Гарри вместе с родителями побывал на концерте
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Максим и Гарри ГалкиныМаксим и Гарри ГалкиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.

Вечерами артисты гуляют по пляжу, любуются закатом. Максим Галкин берет напрокат велосипед, чтобы поддерживать спортивную фигуру. А иногда АБ и Максим могут прогуляться пешком до концертного зала «Дзинтари», сходить на какой-нибудь концерт.

Так, пара по приезду в Юрмалу посетила шоу балета «Тодес». В юности там танцевала Кристина Орбакайте. А сейчас там занимается дочь Филиппа Киркорова 7-летняя Алла-Виктория. Вполне возможно, что и 5-летняя Лиза Галкина, чьей красотой и непосредственностью восхищается вся блогосфера, тоже проявляет интерес к танцам. На концерт артисты взяли и своих детишек. Лиза о чем-то секретничала с мамой. А Максим прогуливался по закулисью «Дзинтари» с Гарри.

78jelena78jelena
Максим Галкин с сыном Гарри и юные воспитанники "Тодеса"
40 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Когда к Галкину и его сыну подошла толпа детей, воспитанников балета «Тодес», маленький Гарри слегка растерялся. Несмотря на то, что мальчик растёт в звёздной семье и мама зовёт его «артистом» за веселый нрав, Гарри не привык к светской жизни. Звёздные родители не берут своих любимых чад на рауты.

- Они слишком маленькие ещё. Я не хочу их выставлять. Пусть вырастут и сами заявят о себе, - говорит о своих очаровательных двойняшках Алла Пугачева. - Я мечтаю о том времени, когда детям исполнится 13 лет. Тогда выйду вместе с ними в свет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В красном халате и при красной помаде»: Алла Пугачева вышла в свет после скандала на вокзале

Несмотря на шумиху вокруг своего звёздного имени, Алла Борисовна, к счастью, сохраняет оптимизм, выглядит отлично. Напомним: скандал с Пугачевой возник на ровном месте. Общественники увидели кадры отъезда Аллы Борисовны в Латвию, когда лимузин звезды подъехал к ВИП-вагону, и загалдели в соцсетях: «Что за барство? Где это видано, чтобы по перрону на лимузинах рассекали!» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гастрольный чес: Шнуров заработает на прощальном туре 90 миллионов, а Пугачева — 14 за один концерт
Эксперт рассказал, сколько получают знаменитости за свои песни и пляски, почему шоу в регионах — это благотворительность, и каким артистам несут «гробовые» деньги
Новости 24
Путин в аэропорту Рима встретился с Берлускони
В День Независимости США перед Белым домом сожгли американский флаг
В МИД Украины вызвали «на ковер» венгерского посла
Путин и Конте продолжили неформальные переговоры за обедом
Трамп: Кажется, власти Калифорнии контролируют ситуацию после землетрясения
Болтон назвал задержание иранского нефтяного танкера в Гибралтаре «отличной новостью»
В Малайзии арестовали Ризу Азиза – продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит»
По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек
В Кремле сообщили о подготовке трехстороннего саммита в Турции
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений
РФ и Чехия договорились сохранить авиасообщение в полном объеме до конца текущего лета
В ЦБ РФ назвали главные ограничения для развития экономики России
На юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6
В торговом центре "Авиапарк" в Москве потек самый большой в Европе аквариум
Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Киев: дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
МИД РФ: Россия рассчитывает, что на неформальной встрече ОБСЕ обсудят конфликт на Украине
Пропавшую футболистку сборной Швейцарии нашли на дне озера
МИД Ирана выразил решительный протест послу Британии после задержания нефтетанкера
Путин прибыл на встречу к премьер-министру Италии
В колонии Кокорину и Мамаеву не будут предоставлены специальные условия
В Минздраве оценили исследование ученых о препятствующих онкологии продуктах
МИД РФ: Россия выполнит обязательства по взносам в Совет Европы
Путин прибыл на встречу со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой
Захарова раскритиковала обвинения ФРГ в токсичности российских СМИ
В МИД РФ заявили, что официальных предложений от Киева по освобождению украинских моряков не поступало
Эксперты выяснили, где хранят деньги российские путешественники