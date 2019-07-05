Толпа детей обступила испуганного сына Пугачевой

Вместе со своими 5-летними двойняшками Алла Пугачева и Максим Галкин отдыхают в Юрмале. Там звёздные супруги арендуют дом.

Вечерами артисты гуляют по пляжу, любуются закатом. Максим Галкин берет напрокат велосипед, чтобы поддерживать спортивную фигуру. А иногда АБ и Максим могут прогуляться пешком до концертного зала «Дзинтари», сходить на какой-нибудь концерт.

Так, пара по приезду в Юрмалу посетила шоу балета «Тодес». В юности там танцевала Кристина Орбакайте. А сейчас там занимается дочь Филиппа Киркорова 7-летняя Алла-Виктория. Вполне возможно, что и 5-летняя Лиза Галкина, чьей красотой и непосредственностью восхищается вся блогосфера, тоже проявляет интерес к танцам. На концерт артисты взяли и своих детишек. Лиза о чем-то секретничала с мамой. А Максим прогуливался по закулисью «Дзинтари» с Гарри.

78jelena Максим Галкин с сыном Гарри и юные воспитанники "Тодеса"

Когда к Галкину и его сыну подошла толпа детей, воспитанников балета «Тодес», маленький Гарри слегка растерялся. Несмотря на то, что мальчик растёт в звёздной семье и мама зовёт его «артистом» за веселый нрав, Гарри не привык к светской жизни. Звёздные родители не берут своих любимых чад на рауты.

- Они слишком маленькие ещё. Я не хочу их выставлять. Пусть вырастут и сами заявят о себе, - говорит о своих очаровательных двойняшках Алла Пугачева. - Я мечтаю о том времени, когда детям исполнится 13 лет. Тогда выйду вместе с ними в свет.

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