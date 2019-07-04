«В красном халате и при красной помаде»: Алла Пугачева вышла в свет после скандала на вокзале

Несмотря на шумиху вокруг своего звёздного имени, Алла Борисовна, к счастью, сохраняет оптимизм, выглядит отлично.

Напомним: скандал с Пугачевой возник на ровном месте. Общественники увидели кадры отъезда Аллы Борисовны в Латвию, когда лимузин звезды подъехал к ВИП-вагону, и загалдели в соцсетях: «Что за барство? Где это видано, чтобы по перрону на лимузинах рассекали!»

Хотя артистка не ехала по перрону, ее автомобиль подъехал к поезду через специальную калитку, расположенную аккурат напротив ВИП-вагона. Многие политики и знаменитости оплачивают подобную услугу, но блогеры взъелись почему-то именно на 70-летнюю Аллу Пугачеву.

Но Алла Борисовна не обращает внимание на шумиху и хейтеров, отдыхает с любимым мужем Максимом Галкиным и детьми в Юрмале. Даже успела там выйти в свет, посетить концерт балета «Тодес», в котором в юности танцевала ее старшая дочь Кристина.

В тунике в виде красного халата (как-никак пижамный стиль в тренде), при красной помаде и стильной укладке. Артистка восхитила поклонников своим новым образом.

В Юрмале, по словам друзей пары, звёздная семья пробудет до осени.

ОПРОС КП

Как вы оцениваете появление Пугачевой на лимузине на перроне?.Опрос КП

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Аллу Пугачеву могут вызвать на допрос

История с выездом на перрон уже дошла до абсурда, на Примадонну написали заявление в ГИБДД (подробности)

"Люди, вы чего?": Успенская встала на защиту затравленной Пугачевой

Уже третий день подряд в Сети обсуждается инцидент, которого нет смысла обсуждать. Некоторых «акул пера» возмутило, что Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своём лимузине. (подробности)