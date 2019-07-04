«В красном халате и при красной помаде»: Алла Пугачева вышла в свет после скандала на вокзале
Несмотря на шумиху вокруг своего звёздного имени, Алла Борисовна, к счастью, сохраняет оптимизм, выглядит отлично.
Напомним: скандал с Пугачевой возник на ровном месте. Общественники увидели кадры отъезда Аллы Борисовны в Латвию, когда лимузин звезды подъехал к ВИП-вагону, и загалдели в соцсетях: «Что за барство? Где это видано, чтобы по перрону на лимузинах рассекали!»
Хотя артистка не ехала по перрону, ее автомобиль подъехал к поезду через специальную калитку, расположенную аккурат напротив ВИП-вагона. Многие политики и знаменитости оплачивают подобную услугу, но блогеры взъелись почему-то именно на 70-летнюю Аллу Пугачеву.
Но Алла Борисовна не обращает внимание на шумиху и хейтеров, отдыхает с любимым мужем Максимом Галкиным и детьми в Юрмале. Даже успела там выйти в свет, посетить концерт балета «Тодес», в котором в юности танцевала ее старшая дочь Кристина.
В тунике в виде красного халата (как-никак пижамный стиль в тренде), при красной помаде и стильной укладке. Артистка восхитила поклонников своим новым образом.
В Юрмале, по словам друзей пары, звёздная семья пробудет до осени.
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Алла Борисовна вместе с семьёй отдыхает в Юрмале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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