2019-07-04T13:58:33+03:00
Звезды

«В красном халате и при красной помаде»: Алла Пугачева вышла в свет после скандала на вокзале

Алла Борисовна вместе с семьёй отдыхает в Юрмале
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несмотря на шумиху вокруг своего звёздного имени, Алла Борисовна, к счастью, сохраняет оптимизм, выглядит отлично.

Напомним: скандал с Пугачевой возник на ровном месте. Общественники увидели кадры отъезда Аллы Борисовны в Латвию, когда лимузин звезды подъехал к ВИП-вагону, и загалдели в соцсетях: «Что за барство? Где это видано, чтобы по перрону на лимузинах рассекали!»

Хотя артистка не ехала по перрону, ее автомобиль подъехал к поезду через специальную калитку, расположенную аккурат напротив ВИП-вагона. Многие политики и знаменитости оплачивают подобную услугу, но блогеры взъелись почему-то именно на 70-летнюю Аллу Пугачеву.

Но Алла Борисовна не обращает внимание на шумиху и хейтеров, отдыхает с любимым мужем Максимом Галкиным и детьми в Юрмале. Даже успела там выйти в свет, посетить концерт балета «Тодес», в котором в юности танцевала ее старшая дочь Кристина.

В тунике в виде красного халата (как-никак пижамный стиль в тренде), при красной помаде и стильной укладке. Артистка восхитила поклонников своим новым образом.

В Юрмале, по словам друзей пары, звёздная семья пробудет до осени.

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Уже третий день подряд в Сети обсуждается инцидент, которого нет смысла обсуждать. Некоторых «акул пера» возмутило, что Алла Пугачева подъехала к личному ж/д вагону на своём лимузине. (подробности)

Алла Борисовна вместе с семьёй отдыхает в Юрмале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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