«Очень странные дела-3»: Дочь Умы Турман расшифровала код «злых русских»

Новый сезон «Очень странных дел», полностью вышедший 4 июля на Нетфликсе, начинается практически как «Чернобыль» (HBO). Секретная лаборатория, сосредоточенные русские ставят очередной эксперимент, который, конечно, выходит из-под контроля, песня на русском языке за кадром. Да и время действия практически одно и то же. Если в «Чернобыле» это 1986, то здесь 1985. Только место другое – маленький городочек Хоукинс в США.

Главные герои – четверка закадычных друзей Майк (Финн Вулфхард), Лукас (Калеб Маклафлин), Уилл (Ноа Шнапп) и Дастин (Гейтен Матараццо), а также девчонки Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и Макс (Синди Синк) уже больше не дети, а настоящие подростки со всеми вытекающими последствиями. Правда, шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор) никак не хочет мириться, что его дочка Эл давно уже не ребенок и имеет право встречаться с Майком.

Кстати, в третьем сезоне появляется совершенно новый персонаж – продавщица мороженого в модной сети, а заодно и искательница приключений Робин (Майя Хоук), которую играет 20-летняя дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука.

Майя Хоук играет продавщицу мороженого, а заодно и искательницу приключений РобинФото: кадр из фильма

Майя профессионально начала сниматься в кино всего пару лет назад. До этого она больше времени уделала пению, танцам, а также модельному бизнесу. Правда, всегда не упускала случая сыграть в школьных пьесах или же съездить в летний актерский лагерь. В одном из интервью Майя так объяснила столь позднее начало актерской карьеры: «Сначала я немного сопротивлялась актерской карьере, потому что у нас это все-таки семейное дело. Но потом я поняла, что именно это, делает меня самым счастливым человеком на свете».

В предпоследний год в старшей школе, когда все ее одноклассники готовили заявки в различные университеты, Майя продолжала искать себя:

- Я не знала, куда мне податься, - рассказывает новоиспеченная актриса. – То ли получать степень лингвиста, то ли еще чем-то заняться. Параллельно я играла в школьном театре, и это было единственной вещью, которая мне нравилась. Мне не доставляло удовольствия готовиться к итоговым экзаменам (типа ЕГЭ – авт.), не нравилось писать сочинения, но в театре я чувствовала себя настоящей. Способной на большее. И как вы прикажете устоять против этого?

В общем, в 2017 году Майя впервые сыграла в кино как профессиональная актриса. Это был сериал «Маленькие женщины» на BBC. Ее вторую работу - роль Робин в сериале «Очень странные вещи» многие кинокритики называют находкой третьего сезона.

Кстати, все восемь серий третьего сезона не случайно появились на Нетфликсе в один день – 4 июля. Это День независимости США, национальный праздник. Люди в большинстве своем сидят дома, и только вечером дружно идут смотреть салют, а потом и запускать собственный. Кстати, 4 июля в США чем-то напоминает Новый год в России – такое же «минное поле». Народ заранее закупается фейервеками, так что каждые 5 секунд все взрывается, искрит, шипит. Ну а так как в этом году 4 июля во многих городах США выдалось очень дождливым, то люди с удовольствием посмотрели все восемь серий разом. И надо сказать, это было захватывающе.

По сюжету сериала, «злые русские», организовали суперсовременную научную лабораторию, чтобы наладить проход между двумя мирамиФото: кадр из фильма.

Лично меня очень порадовала история про «злых русских», которые проспонсировали мэра Хоукинса, выкупили у него приличный участок земли, занесли денег на строительство огромного современного торгового центра, внутри которого организовали суперсовременную научную лабораторию, чтобы наладить проход между двумя мирами. В каждой серии русских играют русскоговорящие актеры, так что всю задумку с «коридором» из одного мира в другой они объясняют на чистейшем русском языке. Даже переводить ничего не надо.

Несмотря на то, что действие сериала происходит в годы Холодной войны между СССР и США, оказывается, русские организовали свою секретную лабораторию в Штатах вовсе не для того, чтобы навредить проклятым американцам. Просто у себя они много раз проводили подобные эксперименты, так что пространство между мирами истончилось. Вот такое простое объяснение. Не верите? Посмотрите сами! Серии со вчерашнего дня в открытом доступе, так что включайтесь и наслаждайтесь!

Кстати

Если в первом сезоне «Очень странных дел» дети-актеры получали не больше 30 тысяч долларов за сезон, то на этот раз их гонорары увеличились до 250 – 300 тысяч. А так как главных героев-ребятишек в проекте целая компания, и зарплату им платить чем-то надо, то третий сезон изобилует продакт-плейсментом, ну в магазинах появилась куча одежды, обуви и аксессуаров в стиле 80-х с лого Stranger Things от топовых брендов.

В магазинах США появилась куча плакатов и вещей в стиле 80-х с лого Stranger ThingsФото: Надежда ШУЛЬГА