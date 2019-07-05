2019-07-05T12:28:30+03:00
В мире

МИД РФ — о конфликте британских властей с политиком Томми Робинсоном: Преследование граждан за их убеждения является недопустимым

Специально для «КП» на Смоленской площади прокомментировали резонансное дело советника главы партии UKIP [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Британский политик Томми Робинсон - советник главы Партии независимости Соединённого Королевства UKIPБританский политик Томми Робинсон - советник главы Партии независимости Соединённого Королевства UKIPФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По просьбе «Комсомольской правды» Департамент информации и печати МИД РФ прокомментировал резонансное дело Томми Робинсона — британского независимого журналиста и советника главы Партии Независимости Соединённого Королевства (UKIP) Томми Робинсона.

Напомним, 4 июля в Лондоне против 36-летнего активиста начался судебный процесс. Дело в том, что ранее Робинсон пришёл в один из британских судов (где слушалось дело а массовом изнасиловании английских детей мигрантами), дабы поддержать жертв и заодно провести онлайн-трансляцию слушаний. Однако власти посчитали такие поступки «попыткой давления на правосудие», за что его сейчас и судят.

«В любом демократическом государстве — а власти Соединенного Королевства неизменно причисляют свою страну к таковым — только суд имеет право определять степень ответственности граждан за вменяемые им правонарушения, — говорится в официальном заявлении МИД РФ, поступившем в распоряжение «Комсомолки». — Руководствуясь принципом невмешательства в судопроизводство, для нас было бы просто некорректно комментировать данное судебное разбирательство до его завершения, но мы, конечно, продолжим внимательно следить за ситуацией».

Ранее в беседе с «КП» сам активист предположил, что преследование против него политически мотивировано, поскольку он вместе с партией UKIP выступает против бесконтрольной нелегальной миграции. А также не разделяет позицию Лондона по многим другим вопросам, включая якобы «безусловную и доказанную вину Москвы» в «деле Скрипалей».

«Что же касается политических взглядов Робинсона, исходим, прежде всего, из того, что одной из черт, присущих современному обществу, является политический плюрализм. Преследование граждан за их убеждения является недопустимым. И это в равной степени относится ко всем государствам, включая Великобританию», — подводит итог МИД РФ в своём официальном ответе для «Комсомолки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британский политик Томми Робинсон — о «деле Скрипалей»: Допускаю, что наши спецслужбы способны посеять ложь

«КП» поговорила с советником главы партии UKIP Томми Робинсоном о нелегальной миграции, «химатаке в Солсбери» и отмене виз для россиян (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взорвавшийся на Кипре "неопознанный объект" оказался ракетой, которую запустила сирийская ПВО в ответ на атаку Израиля
Эксперты отметили в беседе с военным обозревателем "КП" Виктором Баранцом, что израильские атаки на Сирию поставили под угрозу туристические авиарейсы во всем регионе [видео]
Эксперт рассказал об итогах встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
Директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов прокомментировал «КП» итоги встречи лидеров в Японии и то, как изменилось положение России в мире после этого саммита [видео]
Новости 24
Получить наследство в России стало проще
Путин посмертно присвоил звание Героев России четырем подводникам, погибшим на АС-31
В Совфеде объяснили реакцию Путина на замечание о Минских договоренностях
Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана
ФСБ ходатайствует об аресте россиянина, задержанного по подозрению в госизмене
Столетняя британка назвала своим секретом долголетия сосиски в тесте
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене
Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе
Спикер Верховной Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте
Российская молодежь определилась, сколько хочет зарабатывать
Иностранцев-преступников поставят на учет в России
Путин пересказал наставление Папы Римского
В Великобритании выбросили документы с паролями из секретной химлаборатории
"Это 5 класс": Вице-спикер Рады, высмеивая ошибку команды Зеленского, сама перепутала столицы
Моряки Тихоокеанского флота почтили память погибших на глубоководном аппарате подводников
Правительство повысило оклады военнослужащих и правоохранителей на 4,3% с 1 октября
В ассоциации ПФ нашли способ увеличить пенсию до 56% от зарплаты
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения
Журналисты нашли возможное видео с художником Бэнкси
Роструд уточнил порядок выплат работающим за отпускников
Роскосмос: Ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Восточный
Власти Украины рассматривают возможность освоения Арктики
Появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Вице-премьер Италии опубликовал в Instagram фото с Путиным
При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
Самолет Нью-Йорк -Лондон экстренно приземлился из-за пожара
Японские власти сделали представление Южной Корее из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"
Украинские силовики арестовали бывшего начальника ПВО бригады ДНР