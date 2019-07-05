МИД РФ — о конфликте британских властей с политиком Томми Робинсоном: Преследование граждан за их убеждения является недопустимым

По просьбе «Комсомольской правды» Департамент информации и печати МИД РФ прокомментировал резонансное дело Томми Робинсона — британского независимого журналиста и советника главы Партии Независимости Соединённого Королевства (UKIP) Томми Робинсона.

Напомним, 4 июля в Лондоне против 36-летнего активиста начался судебный процесс. Дело в том, что ранее Робинсон пришёл в один из британских судов (где слушалось дело а массовом изнасиловании английских детей мигрантами), дабы поддержать жертв и заодно провести онлайн-трансляцию слушаний. Однако власти посчитали такие поступки «попыткой давления на правосудие», за что его сейчас и судят.

«В любом демократическом государстве — а власти Соединенного Королевства неизменно причисляют свою страну к таковым — только суд имеет право определять степень ответственности граждан за вменяемые им правонарушения, — говорится в официальном заявлении МИД РФ, поступившем в распоряжение «Комсомолки». — Руководствуясь принципом невмешательства в судопроизводство, для нас было бы просто некорректно комментировать данное судебное разбирательство до его завершения, но мы, конечно, продолжим внимательно следить за ситуацией».

Ранее в беседе с «КП» сам активист предположил, что преследование против него политически мотивировано, поскольку он вместе с партией UKIP выступает против бесконтрольной нелегальной миграции. А также не разделяет позицию Лондона по многим другим вопросам, включая якобы «безусловную и доказанную вину Москвы» в «деле Скрипалей».

«Что же касается политических взглядов Робинсона, исходим, прежде всего, из того, что одной из черт, присущих современному обществу, является политический плюрализм. Преследование граждан за их убеждения является недопустимым. И это в равной степени относится ко всем государствам, включая Великобританию», — подводит итог МИД РФ в своём официальном ответе для «Комсомолки».

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