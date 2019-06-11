Козак сообщил, что Демпартия Молдавии предложила федерализацию страны

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-11T08:45:45+03:00

Российские власти рекомендовали официальному Кишиневу даже не рассматривать тайные предложения от демократов

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Демократическая партия Молдавии сама предложила провести федерализацию страны с целью урегулирования конфликта в Приднестровье. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с республикой, вице-премьер Дмитрий Козак.

Он рассказал, что 3 июня глава Демократической партии Владимир Плахотнюк в присутствии других членов объединения передал ему конверт с предложением об условиях создания коалиции с социалистами. Причем в документе говорилось о радикальном изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Россию.

"Мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений", - цитирует "Ъ" Козака.

По словам вице-премьера, тема урегулирования приднестровского конфликта не обсуждалась российскими представителями ни с кем из политических партий.

Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента республики Игоря Додона его полномочий и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Глава правительства тут же подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

Сайт kp.ru писал о том, что Додон, тем временем, не собирается подавать в отставку, даже несмотря на готовящееся на него покушение.

ИСТОЧНИК KP.RU