Козак сообщил, что Демпартия Молдавии предложила федерализацию страны
Демократическая партия Молдавии сама предложила провести федерализацию страны с целью урегулирования конфликта в Приднестровье. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с республикой, вице-премьер Дмитрий Козак.
Он рассказал, что 3 июня глава Демократической партии Владимир Плахотнюк в присутствии других членов объединения передал ему конверт с предложением об условиях создания коалиции с социалистами. Причем в документе говорилось о радикальном изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Россию.
"Мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений", - цитирует "Ъ" Козака.
По словам вице-премьера, тема урегулирования приднестровского конфликта не обсуждалась российскими представителями ни с кем из политических партий.
Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента республики Игоря Додона его полномочий и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Глава правительства тут же подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
Сайт kp.ru писал о том, что Додон, тем временем, не собирается подавать в отставку, даже несмотря на готовящееся на него покушение.
ИСТОЧНИК KP.RU