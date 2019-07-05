Киев выкрал из ДНР экс-офицера ПВО, накачав наркотиками

27 июня жена Владимира Цемаха, бывшего начальника ПВО Снежного, пришла домой с работы и увидела, как пишут в полицейских актах осмотра, «следы борьбы». Перевернутый стул, вещи на полу, капли крови. Мужа в квартире она не застала. Спустя сутки безуспешных поисков, семья получает письмо от адвоката из Киева, в котором он сообщает, что Владимир Цемах находится в Киеве. Ему предъявлено обвинение по статье «создание террористической организации». В интернете появляются фотографии мужчины с разбитой головой. Шок. Как всего за один день человек из Снежного (до границы с Россией ближе, чем до линии разграничения) умудрились доставить в киевское СИЗО. И главное - зачем.

По информации из украинских источников, Цемах действительно оказывал сопротивление непрошеным гостям. Однако нападавшие, предположительно сотрудники Сил специальных операций Украины, ввели мужчине психотропный препарат, полностью обездвижив его и лишив возможности разговаривать. На пункт пропуска «Марьинка» его якобы в инвалидном кресле привез молодой парень, предъявив липовые паспорта на себя и своего «отца-инвалида». И здесь, конечно, в первую очередь есть вопросы к донецким силовикам, отвечающим за контрразведывательную деятельность.

- В республиках большая проблема с диверсионными группами и агентурой противника, что неизбежно при состоянии вялотекущей войны и достаточно открытой линии соприкосновения, - прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» экс-глава ДНР Александр Бородай. - Несмотря не нечеловеческие усилия органов охраны правопорядка и спецслужб Донецкой и Луганской народных республик, такое время от времени случается. Я очень хорошо знаю Снежнянский район, никакой системы ПВО на лето 2014 года там не было. И за титулом «начальник ПВО» практически ничего не стояло. Там было несколько ПЗРК «Игла». И то - по подразделениям. Централизованной противоракетной обороны там не было. Но понятно, к чему украинцам надо притянуть этого человека и раздуть это до международных масштабов.

Очевидно, что украинские спецслужбы похитили Владимира Цемаха к дате - 17 июля исполняется пять лет со дня трагедии в небе над Донбассом, когда был сбит малайзийский Боинг. И украинская сторона настаивала, что ракета «Бука» по самолету была выпущена как раз из-под Снежного. А тут такой подарок - целый начальник ПВО, которого после психотропного, а если не поможет - и физического воздействия можно будет предъявить миру как свидетеля страшного злодеяния российской военщины. Все было у украинцев - и «Бук», и отставные офицеры, которые им командовали, не хватало только маленькой детали. Человека, хоть как нибудь связанного со сферой противо-воздушной обороны. Правда дочь Владимира Цемаха Мария утверждает, что на злосчастную должность он заступил только в октябре. А экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин и вовсе утверждает, что в составе этой самой ПВО был самый простой набор вооружений, не способный сбить самолет на такой высоте.

- Я с этим человеком мельком встречался несколько раз, - рассказал Игорь Гиркин Радио «Комсомольская правда». - Сначала в Семеновке (под Славянском - Ред.) он был командиром расчета зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23-2 (калибр 23мм - Ред.). Потом он действительно был начальником ПВО гарнизона Снежное, назначали его туда уже после меня. Это уровень командира взвода. У него в распоряжении были несколько расчетов легких зенитных орудий - тех же самых 23-миллиметровых. И несколько зенитных пулеметов «Утес» калибра 12,7мм. Никакого ракетного вооружения в его подразделении не было и быть не могло. У ополчения в целом не было средств для поражения Боинга. Ополчение Боинг не сбивало.

Понятно, что если даже гипотетически предположить «российский след» в деле Боинга, человек взводного уровня даже теоретически не мог быть посвящен в секретные планы такого уровня. К слову, в последние годы Цемах уже не служил в армии, он преподавал физкультуру в школе. Но СБУ это не смущает. Был бы человек, а показания ему напишут. И прочитать заставят.