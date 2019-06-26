Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Владимир Путин распорядился прекратить прятать камеры слежения на дорогах. В частности, речь идет об опасных участках трасс, на которых часто случаются ДТП. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.
Путин отметил, что камеры на дорогах ставятся для того, чтобы предупредить большое количество аварий и спасти человеческие жизни. Однако, по сути, выполняют совсем другую задачу - подводят водителей под штраф.
- Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок, - сказал президент.
Ранее на этом же заседании президент затронул болезненную для России тему качества дорог. Глава государства отметил, что в стране по-прежнему мало хороших дорог. Причем, в упадке, в основном, находятся региональные трассы, тогда как 80% федеральных дорог в хорошем состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU