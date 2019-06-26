Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-26T16:30:47+03:00

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по вопросу развития сети автомобильных дорог в РФ и обеспечения безопасности дорожного движения. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин распорядился прекратить прятать камеры слежения на дорогах. В частности, речь идет об опасных участках трасс, на которых часто случаются ДТП. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

Путин отметил, что камеры на дорогах ставятся для того, чтобы предупредить большое количество аварий и спасти человеческие жизни. Однако, по сути, выполняют совсем другую задачу - подводят водителей под штраф.

- Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок, - сказал президент.

Ранее на этом же заседании президент затронул болезненную для России тему качества дорог. Глава государства отметил, что в стране по-прежнему мало хороших дорог. Причем, в упадке, в основном, находятся региональные трассы, тогда как 80% федеральных дорог в хорошем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU