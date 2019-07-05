2019-07-05T17:23:44+03:00
Звезды

Борису Корчевникову сделали трепанацию черепа

О пережитой операции телеведущий рассказал солисту "Иванушек" Кириллу Андрееву
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий Борис Корчевников в редакции "Комсомольской правды".Телеведущий Борис Корчевников в редакции "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На днях Борис Корчевников объяснил изменения в своей внешности. В последнее время телеведущий заметно поправился. Как выяснилось, он проходил курс лечения. Теперь же артист раскрыл подробности.

"Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое", - заявил Борис Корчевников в эфире своей программы "Судьба человека" на канале Россия-1.

Свое признание телеведущий сделал во время беседы с солистом группы "Иванушки" Кириллом Андреевым. "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - добавил Корчевников.

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущий Борис Корчевников.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, 2 июля 2019 года Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку", - признался он.

Телеведущий посетовал, что самым сложным испытанием для него стала не только борьба с заболеванием, но и злые комментарии. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - поделился 36-летний артист.

7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" Борис Корчевников сообщил, что 14 июля 2015 года перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз: "Опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция", - отметил Борис. Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". Но благодаря поддержке и любви близких звезда находила в себе силы бороться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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