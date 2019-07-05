2019-07-05T18:32:20+03:00
В мире

"Нижнее белье для слабаков": Мелания Трамп сверкнула грудью на военном параде

Первая леди США выглядела прекрасно в белом платье на праздновании Дня независимости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Первая леди США выглядела прекрасно в белом платье на праздновании Дня независимостиПервая леди США выглядела прекрасно в белом платье на праздновании Дня независимостиФото: REUTERS
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Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде по случаю празднования Дня независимости США. Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди, а также полное отсутствие бюстгальтера.

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Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
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Меланию Трамп по праву считают иконой стиля. Она всегда появляется на публике в безупречных и стильных нарядах, следит за новинками моды и прекрасно выглядит. 49-летняя супруга президента США на всех мероприятиях приковывает к себе внимание.

Фигуристая фотомодель словенского происхождения появилась на торжественных мероприятиях у мемориала Линкольну в Вашингтоне. Для празднования Дня независимости США она выбрала белоснежное платье Caroline Herrera, которое было отделано тонкими разноцветными горизонтальными полосами.

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Довершали роскошный образ первой леди США розовые лодочки на высоком каблуке от Christian Louboutin
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Довершали роскошный образ розовые лодочки на высоком каблуке от Christian Louboutin. Свой летний аутфит она дополнила любимой укладкой с локонами и безукоризненным макияжем смоки-айс от Николь Брил.

От первой леди было невозможно отвести глаз. В соцсетях публика восторгается внешним видом Мелании.

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Особую похвалу миссис Трамп вызвала тем, как стойко она перенесла неожиданно начавшийся ливень
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Особую похвалу миссис Трамп вызвала тем, как стойко она перенесла неожиданно начавшийся ливень. Первая леди покидала мероприятие с намокшей прической. Впрочем, элегантный образ фотомодели это ничуть не испортило. "Белое платье, дождь, нет бюстгальтера…", "Она выглядит прекрасно, даже промокнув под дождем", "Будьте здоровы!", - пишут поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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