Трамп получил на парад ржавую технику со скотчем

Дональда Трампа подставили. Он так мечтал о собственном военном параде, насмотревшись на французский в День взятия Бастилии, пообещал показать 4 июля "лучшие в мире" истребители и "новейшие" танки, а тут такой конфуз. Накануне Дня независимости США в центре Вашингтона появились две боевые машины пехоты "Брэдли" со снятыми стволами пулеметов, залепленными скотчем отверстиями от них и с пятнами ржавчины... Все это сразу стали мусолить и высмеивать в прессе. Всего же в столицу должны были пригнать шесть таких машин. Помимо них - еще два танка "Абрамс", джип "Хаммер" и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88.

- Белый дом попросил именно эти. Было решено представить эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею, - ответили в Пентагоне на вопрос РИА Новости о явно не новой технике.

Сегодня президент США поздравит сограждан с 243-й годовщиной независимости, а в это время у него над головой должна лететь боевая авиация, включая новейший истребитель F-35. Show must go on! - как поется в известной песне.

Один из танков "Абрамс", которому предстоит принять участие в торжествах по случаю Дня независимости в Вашингтоне.Фото: REUTERS

- Превратить праздник в нечто вроде митинга Трампа и военного парада техники в стиле Ким Чен Ына - это смешно, - ерничает газета The Washington Post. А некоторые американские телеканалы решили и вовсе не транслировать парад, обвинив президента в попытке политизировать главный национальный праздник.

- Американцам, безусловно, есть что показать на параде. А по поводу ржавой техники есть объяснение, что ее просто выставят для обозрения. Проходить парадным строем она вряд ли будет. Так что тут просто какое-то недопонимание. Трамп всегда подчеркивал, что военные за него, и полагать, что сейчас они ему специально подложили свинью, не стоит, - поделился своим мнением с "КП" директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.