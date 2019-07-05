В Москве взорвалась газовая заправка

В столице возле торгового центра «Новомосковский», который расположен в поселении Московский, взорвалась газовая заправка. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в ГУ МЧС по Москве.

- Нам поступило сообщение о возгорании в поселении Московский. Загорелась газовая заправка по адресу Атласная улица 7, корпус 1. Площадь пожара устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве. - Один человек пострадал. Наши сотрудники доставили его в больницу. Дальнейшая его судьба нам неизвестна, - добавили в ведомстве. - Людей из ближайших учреждений (школы и детского сада) не эвакуировали.

По словам местных жителей, заправка появилась на этом месте около года назад. Чаще всего, клиентами были водители небольших грузовиков и фур.

Пожар после взрыва у ТРЦ "Новомосковский".

- Машины заправляли пропаном. При этом заправка с виду напоминала шарашкину контору. Из бытовки сделали кассу, а сам газ держали в грузовиках, оборудованных баллонами, - рассказал "КП" житель района Валентин Суворов.

Сразу поле того как пожар потушат к осмотру места происшествия приступят сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причину взрыва, а также разобраться, была ли нарушена техника безопасности.

Через дорогу от взорвавшейся заправки расположен крупный торговый центр "Новомосковский". От взрыва он не пострадал.

- Мы работает в прежнем режиме. Никакой эвакуации нет. Но есть проблема с подъездом к ТЦ. Сейчас пожарные тушат заправку, которая находится через дорогу от нас. Движение автомобилей из-за этого затруднено, - сообщили "КП" в администрации торгового центра.

"Комсомолка" следит за развитием событий.