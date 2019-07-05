В Москве на газозаправочной станции взорвался пропан: пострадали два человека
На газозаправочной станции у ТРЦ "Новомосковский" произошел взрыв пропана. Как сообщил источник "КП" в экстренных службах, в результате пострадали два человека. Один из них в очень тяжелом состоянии, второй получил ожог плеча.
По сообщениям МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, загорелось две бочки объемом по 20 кубических метров каждая. К тому же огнем охвачены две строительные бытовки.
Из здания торгового центра эвакуируют людей. К месту стягиваются машины экстренных служб.
Пожар после взрыва у ТРЦ "Новомосковский".
Сайт kp.ru рассказывал о подобном ЧП в подмосковном Серпухове. Тогда из-за хлопка погибли три человека. Еще один был доставлен в больницу. Известно, что причиной трагедии стали сварочные работы в емкости из-под топлива. Взорвались пары бензина. Горловину емкости оторвало, уточнили в МЧС.
Взрыв у ТРЦ «Новомосковский».
ИСТОЧНИК KP.RU