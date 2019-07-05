В Москве на газозаправочной станции взорвался пропан: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-05T17:27:40+03:00

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На газозаправочной станции у ТРЦ "Новомосковский" произошел взрыв пропана. Как сообщил источник "КП" в экстренных службах, в результате пострадали два человека. Один из них в очень тяжелом состоянии, второй получил ожог плеча.

По сообщениям МЧС, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительной информации, загорелось две бочки объемом по 20 кубических метров каждая. К тому же огнем охвачены две строительные бытовки.

Из здания торгового центра эвакуируют людей. К месту стягиваются машины экстренных служб.

Пожар после взрыва у ТРЦ "Новомосковский".

Сайт kp.ru рассказывал о подобном ЧП в подмосковном Серпухове. Тогда из-за хлопка погибли три человека. Еще один был доставлен в больницу. Известно, что причиной трагедии стали сварочные работы в емкости из-под топлива. Взорвались пары бензина. Горловину емкости оторвало, уточнили в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718663" frameborder="0"></iframe> Взрыв у ТРЦ «Новомосковский».

ИСТОЧНИК KP.RU