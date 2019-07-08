«Подарила песню про мужиков»: Пугачева отдала Шнуру хит

Как уже писала «КП», Алла Пугачева традиционно отдыхает с детьми в Юрмале.

В один из вечеров звезда приехала в гости к Лайме Вайкуле, чтобы та научила ее выходить в прямой эфир с телефона, пользоваться соцсетями.

— Алла, а где эта смешная песня про мужиков? — спросила у АБ Лайма во время прямого эфира в Инстаграме.

— Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «...мер» (второе название — «Измерительный прибор» — Ред.). Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально, — объяснила подруге Пугачева.

— А я думала, мы с тобой бы могли спеть. Как я хотела услышать эту песню в твоём исполнении, — расстроилась Лайма.

— Поздно, тётя, петь «Боржоми». .... отвалились, — засмеялась Алла Борисовна. — Песня у Сереги в декабре выйдет. Ее написала поэтесса Сола Монова. Она очень талантлива.

О ЧЕМ НОВАЯ ПЕСНЯ «ЛЕНИНГРАДА»?

Судя по тексту, хит от АБ будет петь не Шнур, а солистки «Ленинграда»:

Жестокий жребий мой таков,

Пора обзавестись нашивочкой:

«Я выбираю ....

И выбираю безошибочно».

Не важен социальный слой,

Не важен тип анатомический —

Мне с ... повезло

Глобально, глубоко, кармически.

Возможно, роковая месть

Подкралась черною багирою —

Нормальные мужчины есть,

Но я на них не реагирую.

Зато вернее следака

С серьезным удостоверением

Я вычисляю ...,

Почувствовав сердцебиение.

Вот всю себя бы раздала,

Но клапан сердца не резиновый.

И если есть во мне талант,

Он должен быть монетизирован.

Пусть далеко не инженер,

Лежать не стану на диване я —

Изобрету «...мер»

(Пока рабочее название).

Взорву научную среду —

Проект-то, безусловно, кассовый.

Сегодня же изобрету —

Девчонки, можете заказывать!