«Подарила песню про мужиков»: Пугачева отдала Шнуру хит
Как уже писала «КП», Алла Пугачева традиционно отдыхает с детьми в Юрмале.
В один из вечеров звезда приехала в гости к Лайме Вайкуле, чтобы та научила ее выходить в прямой эфир с телефона, пользоваться соцсетями.
— Алла, а где эта смешная песня про мужиков? — спросила у АБ Лайма во время прямого эфира в Инстаграме.
— Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «...мер» (второе название — «Измерительный прибор» — Ред.). Не осмелилась я. Серёжке отдала. У них это получится гениально, — объяснила подруге Пугачева.
— А я думала, мы с тобой бы могли спеть. Как я хотела услышать эту песню в твоём исполнении, — расстроилась Лайма.
— Поздно, тётя, петь «Боржоми». .... отвалились, — засмеялась Алла Борисовна. — Песня у Сереги в декабре выйдет. Ее написала поэтесса Сола Монова. Она очень талантлива.
О ЧЕМ НОВАЯ ПЕСНЯ «ЛЕНИНГРАДА»?
Судя по тексту, хит от АБ будет петь не Шнур, а солистки «Ленинграда»:
Жестокий жребий мой таков,
Пора обзавестись нашивочкой:
«Я выбираю ....
И выбираю безошибочно».
Не важен социальный слой,
Не важен тип анатомический —
Мне с ... повезло
Глобально, глубоко, кармически.
Возможно, роковая месть
Подкралась черною багирою —
Нормальные мужчины есть,
Но я на них не реагирую.
Зато вернее следака
С серьезным удостоверением
Я вычисляю ...,
Почувствовав сердцебиение.
Вот всю себя бы раздала,
Но клапан сердца не резиновый.
И если есть во мне талант,
Он должен быть монетизирован.
Пусть далеко не инженер,
Лежать не стану на диване я —
Изобрету «...мер»
(Пока рабочее название).
Взорву научную среду —
Проект-то, безусловно, кассовый.
Сегодня же изобрету —
Девчонки, можете заказывать!
ИСТОЧНИК KP.RU
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