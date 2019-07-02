Галкин ответил на вопросы о здоровье Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева уже не первый год подряд отдыхают в солнечной Юрмале. Там звёздные супруги арендуют шикарную виллу.

По приезде Пугачева и Галкин вместе со своими детьми отправились на прогулку по пляжу.

Видео с променада Максим выложил в своём Инстаграме. Многие восхитились, как бережно относится телеведущий к супруге и какие у них красивые дети. Но не обошлось и без едких комментариев. Так, свора хейтеров кинулась обсуждать походку Примадонны, мол, тяжело шагает, кажется, что певица приболела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717986" frameborder="0"></iframe> Звездная семья проводит отпуск в Юрмале.

Максим как настоящий мужчина взял удар на себя и лично ответил в комментариях.

— Да мы вроде здоровы. А вы как передвигаетесь, если обувь с подъемом, под ногами песок и ветер сильный? — спросил у сплетников Максим Галкин.

Впрочем, сама 70-летняя звезда спокойно говорит о своём возрасте и смеётся над сплетниками. Рядом с Максимом она счастлива и любима, о чем не раз говорила.

— Я редко захожу в Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, — призналась в недавнем интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева. —Инстаграм мне нужен только для правды жизни. Тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. Пишут: «Смотрите, какая она без краски, без всего!» А я выросла на принципе: «Молодым везде у нас дорога, старикам у нас везде почет!» И вот тетенька 70 лет, выросшая на этих правилах, вдруг читаю о себе: «Старуха, такая-рассякая!» Думаю: «А я тебе добавлю! Порадуйся, гад!» Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы!» Вот встаешь и думаешь: «Надо посидеть, чтобы голова не закружилась!» Вчера в ресторане были, я уже не помню, когда вино пила, думаю: «А давай выпью!» И таблетку тут же достаю. (Смеется.)

Смешон тот человек, который реагирует на такие выпады в Инстаграме: «Как они могли назвать меня старухой?» Плевать я хотела. Мне главное, чтобы стенты (Алла Борисовна из-за проблем с сердцем перенесла стентирование сосудов — Ред.) мои не выпали, ножки мои (кстати, красивые до сих пор) ходили.

Главное другое — желание жить сегодняшним мгновением.

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