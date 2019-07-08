2019-07-08T13:32:10+03:00
Звезды

68-летняя Нелли Кобзон поразила молодым лицом

Вдова знаменитого певца дала откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Нелли Кобзон.Нелли Кобзон.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Нелли Кобзон дала откровенное интервью для шоу певицы Жасмин. 68-летняя вдова Иосифа Кобзона рассказала о муже, его борьбе с болезнью, а также о том, где она берет силы продолжать его дело.

Почти год назад умер Иосиф Кобзон. Артист много лет боролся с онкологией. Рядом с певцом до последних его дней оставалась Нелли Кобзон. "В студии "Душевного разговора" побывала удивительная женщина, муза и ангел-хранитель легендарного Иосифа Кобзона. Вместе они прожили целых 46 лет", - подписала фото певица Жасмин, чьей гостей стала Нелли Михайловна.

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Нелли Кобзон в программе Жасмин " Душевный разговор"
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Она рассказала, что ее покойный муж всегда стремился помогать людям и много времени уделял добрым делам. "Не все же такими рождаются, а вот он родился", - заявила Нелли Кобзон, назвав мужа "миссией".

Вдова очень мужественно восприняла уход любимого человека. "Свой земной круг он прошел очень достойно, мощно и красиво. Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем, но со временем все забывается. Для меня он был самым лучшим на свете человеком", - заявила в интервью Нелли Кобзон.

Она не стала затворницей, всегда выглядит прекрасно. Чтобы справиться с невосполнимой утратой, женщина взвалила на свои плечи одно из главных дел супруга. Иосиф Кобзон помогал всем, кто к нему обращался. Теперь Нелли Михайловна возглавила фонд имени народного артиста. "У мужа, наверное, была миссия на земле - делать добро. Он действительно предлагал людям свою помощь, даже когда они его об этом не просили", - вспоминает она. А недавно Нелли Михайловна выступила организатором выставки "Женский вкус", где были представлены предметы антиквариата из ее частной коллекции.

Зрители не могли не заметить, насколько прекрасно выглядит Нелли Кобзон. "Какая приятная и красивая женщина!", " Боже, как же она хорошо выглядит!", "Невероятной красоты женщина и самое главное, что это природная красота!", "Очень приятная женщина!, "Великолепная женщина", - пишут восторженные подписчики.

Помолодевшая вдова поделилась воспоминаниями о браке с Кобзоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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