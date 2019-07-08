Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело за «измену» из-за предстоящего телемоста с Россией

Истерика и страх по поводу анонсированного на пятницу телемоста между телеканалами «Россия 1» в Москве и News One в Киеве продолжает нарастать в геометрической прогрессии. Хотя телеканал уже сообщил об отмене теледиалога из-за «прямых угроз физической расправы» в адрес журналистов и руководства каналов, разбушевавшиеся власти и политики Незалежной и не думают успокаиваться.

СБУ потребовала срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. А и. о. главы СБУ Иван Баканов потребовал ввести санкции против телеканалов News Оne и «112 Украина» на заседании СНБО. Это лихо - чтобы Украина ввела санкции против украинских же телеканалов. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, тщательно перемешивая во рту гласные и согласные, объявил, что на заседании в четверг распущенный президентом парламент (!) примет специальный закон против телемоста со «страной-агрессором». Но всех переплюнула Генеральная прокуратура Украины, возбудившая против телеканала уголовное дело по статье «покушение на совершение государственной измены».

Фрагмент анонса телемоста, которому не суждено состояться.

- В связи с намерениями провести совместный телемост с российским каналом, который под санкциями, ГПУ возбудила сегодня уголовное дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины, - сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» генпрокурор Украины Юрий Луценко.

- Все, кто к этому причастны - от владельца телеканала News One до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос, - обрадовал укропатриотов Луценко и добавил. - Готовится представление в суд об аресте активов.

Какое бурление! Кто бы мог предполагать, что всего-навсего из-за скромного анонса обычного телевизионного мероприятия этот муравейник под названием Украина будет столь кардинально разворошен?

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