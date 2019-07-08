2019-07-08T15:24:00+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело за «измену» из-за предстоящего телемоста с Россией

Об этом сообщил Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. А СБУ требует ввести украинские санкции против украинских телеканалов
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко.Фото EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ТАССГенпрокурор Украины Юрий Луценко.Фото EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ТАСС
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Истерика и страх по поводу анонсированного на пятницу телемоста между телеканалами «Россия 1» в Москве и News One в Киеве продолжает нарастать в геометрической прогрессии. Хотя телеканал уже сообщил об отмене теледиалога из-за «прямых угроз физической расправы» в адрес журналистов и руководства каналов, разбушевавшиеся власти и политики Незалежной и не думают успокаиваться.

СБУ потребовала срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. А и. о. главы СБУ Иван Баканов потребовал ввести санкции против телеканалов News Оne и «112 Украина» на заседании СНБО. Это лихо - чтобы Украина ввела санкции против украинских же телеканалов. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, тщательно перемешивая во рту гласные и согласные, объявил, что на заседании в четверг распущенный президентом парламент (!) примет специальный закон против телемоста со «страной-агрессором». Но всех переплюнула Генеральная прокуратура Украины, возбудившая против телеканала уголовное дело по статье «покушение на совершение государственной измены».

Фрагмент анонса телемоста, которому не суждено состояться.

Фрагмент анонса телемоста, которому не суждено состояться.

- В связи с намерениями провести совместный телемост с российским каналом, который под санкциями, ГПУ возбудила сегодня уголовное дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины, - сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» генпрокурор Украины Юрий Луценко.

- Все, кто к этому причастны - от владельца телеканала News One до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос, - обрадовал укропатриотов Луценко и добавил. - Готовится представление в суд об аресте активов.

Какое бурление! Кто бы мог предполагать, что всего-навсего из-за скромного анонса обычного телевизионного мероприятия этот муравейник под названием Украина будет столь кардинально разворошен?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Диалог, который был нужен: Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз физической расправы

Прямой эфир между Москвой и Киевом должен был пройти в пятницу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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