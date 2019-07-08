Диалог, который был нужен: Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз физической расправы

На 18 часов пятницы 12 июля был анонсирован телемост «Надо поговорить» между российским и украинским каналами «Россия 1» и NewsOne. Понятно, что разговор повели бы (во всяком случае, попытались) о нормализации отношений между нашими странами, о способах установлении мира на Донбассе. Однако, в России очень многими анонс этого мероприятия был воспринят с некоторым недоумением - о чем говорить с той стороной, если украинских экспертов и политологов мы тут слышим постоянно, и, честно, говоря, от той чуши, что большинство их несет в наших телестудиях или по каналам связи, уши в трубочку сворачиваются.

Признаюсь, у самого такие мысли возникали. Но украинские политики тут же развеяли мои сомнения и вопросы. Прошло несколько часов, и на Украине началось брожение известной субстанции в головах, или что там у них вместо оных. Лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий выдвинул президенту Зеленскому ультиматум, дав «сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве». Потому что такой телемост - это «информационная диверсия, цель которой — символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

Чрезвычайно возбудился спикер ВРУ со справкой Андрей Парубий, потребовавший от СБУ отреагировать на угрозу, а Нацсовет по телевещанию лишить канал NewsOne лицензии на вещание. Он бы и «Россию 1» лишил бы тоже, но ручки коротковаты. Парубия поддержали распущенные во всех отношениях депутаты ВРУ, выступившие против телемоста и за лишение лицензии.

Спикер Верховной рады Андрей Порубий потребовал лишить телеканал, анонсировавший телемост с Россией, лицензии. Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

- В существующих условиях телемост — это информационная атака и составляющая гибридной войны против Украины, - возмутилась Юлия Тимошенко, выступив против мероприятия (не исключено, что из-за того, что ее не позвали). Категорически против, буквально закатив истерику, выступили многие ньюсмейкеры и популярные в соцсетях на Украине персоны, Ян Валетов, Сергей Наумович, плевавшийся в ПАСЕ в россиян Борислав Береза, Тарас Березовец и десятки других украинских национал-патриотов. Аналогичную позицию высказали и в переформатированной партии Порошенко «ПЕС». Как мантру они называют Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, прекрасно зная, что с российской стороны телемост будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов.

После затянувшегося молчания выступил и Зеленский, суть реакции которого свелась к формуле, «Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова поделить нас, всех украинцев, на два табора». Зеленский как-то подзабыл, что Украину на два табора поделил не Кремль, а политика Порошенко и радикальных националистов, когда 73% избирателей проголосовали против бывшего президента Украины. Кстати, по результатам опроса, в котором приняли участие свыше 8 000 украинских телезрителей, 96% высказались за телемост и диалог между Москвой и Киевом.

Зачетная истерика, которая заставила меня и многих других изменить мнение о необходимости этого телемоста, а, возможно, и последующих подобных. Как же они, продолжающие находиться на Украине у власти, боятся обычного диалога! Чего? Боятся, что правду увидят не только те украинцы, которые смотрят спутниковое ТВ, а и все остальные миллионы их сограждан? Что ложь, тщательно пестуемая в Киеве, вдруг лопнет, а они предстанут тем самым, вышедшим на потеху всем голым королем?

Воистину, это, похоже, тот мост, который действительно необходим.

Кадр из анонса телемоста.

Удастся ли всем ветвям украинской власти, и не только им, поскольку против телемоста высказался и Союз журналистов Украины, сломать журналистов телеканала NewsOne до пятницы?

P.S. Как оказалось, не удалось. Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста между Москвой и Киевом, запланированного на пятницу, в связи с «прямыми угрозами физической расправы, поступившими журналистам и руководству канала». А, может, Украина просто боится мостов? Крымского так испугалась, что не хотела признавать даже факт его строительства. Потом мосты в Киеве начали трескаться и обваливаться. А теперь испугались телемоста. По ассоциации.