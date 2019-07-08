2019-07-08T14:03:34+03:00
Политика

Диалог, который был нужен: Украинский канал отменил телемост с Россией из-за угроз физической расправы

Прямой эфир между Москвой и Киевом должен был пройти в пятницу
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Анонсированный Дмитрием Киселевым телемост с украинским телеканалом Newsone не состоится.Анонсированный Дмитрием Киселевым телемост с украинским телеканалом Newsone не состоится.
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На 18 часов пятницы 12 июля был анонсирован телемост «Надо поговорить» между российским и украинским каналами «Россия 1» и NewsOne. Понятно, что разговор повели бы (во всяком случае, попытались) о нормализации отношений между нашими странами, о способах установлении мира на Донбассе. Однако, в России очень многими анонс этого мероприятия был воспринят с некоторым недоумением - о чем говорить с той стороной, если украинских экспертов и политологов мы тут слышим постоянно, и, честно, говоря, от той чуши, что большинство их несет в наших телестудиях или по каналам связи, уши в трубочку сворачиваются.

Признаюсь, у самого такие мысли возникали. Но украинские политики тут же развеяли мои сомнения и вопросы. Прошло несколько часов, и на Украине началось брожение известной субстанции в головах, или что там у них вместо оных. Лидер партии «Национальный корпус», депутат Верховной рады Андрей Билецкий выдвинул президенту Зеленскому ультиматум, дав «сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве». Потому что такой телемост - это «информационная диверсия, цель которой — символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России».

Чрезвычайно возбудился спикер ВРУ со справкой Андрей Парубий, потребовавший от СБУ отреагировать на угрозу, а Нацсовет по телевещанию лишить канал NewsOne лицензии на вещание. Он бы и «Россию 1» лишил бы тоже, но ручки коротковаты. Парубия поддержали распущенные во всех отношениях депутаты ВРУ, выступившие против телемоста и за лишение лицензии.

Спикер Верховной рады Андрей Порубий потребовал лишить телеканал, анонсировавший телемост с Россией, лицензии. Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Спикер Верховной рады Андрей Порубий потребовал лишить телеканал, анонсировавший телемост с Россией, лицензии. Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

- В существующих условиях телемост — это информационная атака и составляющая гибридной войны против Украины, - возмутилась Юлия Тимошенко, выступив против мероприятия (не исключено, что из-за того, что ее не позвали). Категорически против, буквально закатив истерику, выступили многие ньюсмейкеры и популярные в соцсетях на Украине персоны, Ян Валетов, Сергей Наумович, плевавшийся в ПАСЕ в россиян Борислав Береза, Тарас Березовец и десятки других украинских национал-патриотов. Аналогичную позицию высказали и в переформатированной партии Порошенко «ПЕС». Как мантру они называют Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева, прекрасно зная, что с российской стороны телемост будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов.

После затянувшегося молчания выступил и Зеленский, суть реакции которого свелась к формуле, «Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова поделить нас, всех украинцев, на два табора». Зеленский как-то подзабыл, что Украину на два табора поделил не Кремль, а политика Порошенко и радикальных националистов, когда 73% избирателей проголосовали против бывшего президента Украины. Кстати, по результатам опроса, в котором приняли участие свыше 8 000 украинских телезрителей, 96% высказались за телемост и диалог между Москвой и Киевом.

Зачетная истерика, которая заставила меня и многих других изменить мнение о необходимости этого телемоста, а, возможно, и последующих подобных. Как же они, продолжающие находиться на Украине у власти, боятся обычного диалога! Чего? Боятся, что правду увидят не только те украинцы, которые смотрят спутниковое ТВ, а и все остальные миллионы их сограждан? Что ложь, тщательно пестуемая в Киеве, вдруг лопнет, а они предстанут тем самым, вышедшим на потеху всем голым королем?

Воистину, это, похоже, тот мост, который действительно необходим.

Кадр из анонса телемоста.

Кадр из анонса телемоста.

Удастся ли всем ветвям украинской власти, и не только им, поскольку против телемоста высказался и Союз журналистов Украины, сломать журналистов телеканала NewsOne до пятницы?

P.S. Как оказалось, не удалось. Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста между Москвой и Киевом, запланированного на пятницу, в связи с «прямыми угрозами физической расправы, поступившими журналистам и руководству канала». А, может, Украина просто боится мостов? Крымского так испугалась, что не хотела признавать даже факт его строительства. Потом мосты в Киеве начали трескаться и обваливаться. А теперь испугались телемоста. По ассоциации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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