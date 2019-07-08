Бэтмен и узбеки...

Иногда хочется прямо спросить хозяев: как, зачем и долго ли вы сочиняли это замечательное название? На что вполне логично получить ответ: ага, зацепило? Значит, все правильно. И все же...

- Для стрижек мы не используем топоры, вы что! Название больше из экранизации «Алисы в Стране чудес», где возглас Червонной Королевы звучал именно «Голову с плеч!», - объясняет Михаил, администратор салона «Голову с плеч».

Секс-шоп «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл» на своем сайте сообщает: «Наши консультанты всегда могут задорно рассказать обо всяких интересных штуках».

- Ну расскажите о «нефритовом жезле»...- прошу сотрудницу по телефону и жду задорный рассказ.

- Не, ну а что там рассказывать. Приезжайте, все покажем.

Фото: instagram.com

Сотрудники студии маникюра «Рукалицо» понравилось популярное в интернете сленговое словечко «фейспалм» (facepalm в переводе с английского - «рукалицо» - жест, когда человек закрывает глаза ладонью в ответ на чью-то глупость).

В салоне слово перевели по-своему: «Все в одном месте» - от маникюра до макияжа. И ведь не поспоришь...

Фото: instagram.com

Салон красоты «Рябчик» получил свое название вовсе не от птички, а от фамилии парикмахера Егора Рябушко. Долгое время он был владельцем звездного салона, куда приходили футболист Денис Глушаков, хоккеист Евгений Малкин. Позже право на имя у Егора забрали, и он открыл салон с не менее забавным названием - «Бублик» и тем добывает как бы свой хлеб насущный. Стричься туда приходят Дмитрий Шепелев, Егор Крид, Юлианна Караулова и другие звезды.

А как вам салон оптики «Слепая курица»?

- Добро пожаловать в «Слепую курицу». У нас оправы известных брендов и профессиональные медицинские услуги, - встречает консультант в торговом центре «Афимолл Сити». - К нам приходят любознательные, стильные и ироничные…

Вопрос о названии - самый задаваемый. Но за пять лет работы владельцы так и не придумали смешную легенду, поэтому ответ банальный - «просто так».

Фото: instagram.com

Две бургерные «Между Булок» повторили слоганы Тимати - «сочные, мощные». Работают они уже два года.

- Не видим смысла сдерживаться и игнорировать свои желания, - говорят администраторы.

И речь, конечно, о мягких аппетитных булочках и котлете между ними.

Фото: instagram.com

В модном фудмолле «Депо» на Лесной нашлось сразу три места с креативными названиями. «Бэтмен и узбеки», «Veганутые» и бургерная «Нахлебник». C последним более-менее ясно - сам выбираешь, что положить на хлеб (бифштекс с трюфельным маслом и яйцом или шницель с сыром страчателла). Как быть с Бэтменом и при чем тут узбеки - неясно. Может, он тоже узбек?

Фото: instagram.com

В Москве есть ресторан «Шашлык-машлык». Здесь все понятно - кавказская кухня и расхожее выражение. Можно подумать, и название сети кафе «Павлин Мавлин» возникло из-за похожих ассоциаций. В самой чайхане объясняют так: владелец смотрел мультик о приключениях Мюнхгаузена, а там была фраза «Какой такой Павлин-Мавлин?».

Где еще

- кафе-кулинария «Раиса Захарна» - кухня русская, название народное, параллель с героиней Гурченко из фильма «Любовь и голуби»(ул. Можайский Вал, 6);

- кафе «Ветераны фалафеля» - ближневосточная кухня, фалафель готовят давно, «ветераны этого дела» (Большая Новодмитровская ул., 1, стр. 9);

- кальянная «Дымократия» - место в центре столицы, где отсутствуют какие-либо правила (ул. Новый Арбат, 15);

- кафе-клуб «Папа Вейдер» - место в виде космического корабля (Большой Златоустинский пер., 3/5, стр. 1);

- кафе «Бардак» - турецкая национальная кухня (ул. Маросейка, 6/8, стр. 1);

- квест-кафе «Кусочки» - обед проходит в тематических зонах: тюремная камера, больница, Кремль и театр (ул. Шаболовка, 63);

- кафе SOS - сосисочная предлагает спасаться и запасаться сосисками (ул. Мясницкая, 11);

- бар с едой «Пороселло» - нет, здесь не жарят поросят на вертеле, владельцы презентуют бар как «тихое уютное место для романтических пар» (Лубянский проезд, 25, стр. 2).

А вы с какими дурацкими названиями в Москве встречались? Пишите в комментариях.