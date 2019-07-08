"Шоковая терапия": Домогарова приводили в порядок в клинике

Александр Домогаров - один из самых закрытых актеров российского кино. Знаменитость не появляется в соцсетях и крайне редко дает интервью. 12 июля ему исполнится 56 лет. За плечами - роли в самых известных фильмах, поклонницы сходили по нему с ума. Знаменитый артист спокойно относится к славе и возрасту. А поддерживать актера в форме помогают специалисты.

"За лицом следить надо, особенно в 56. Я не приверженец хирургических вмешательств. Маски - да. Кожа стареет, обвисает. Но накачаться ботоксом и потерять мимику не хочу. С вечно удивленным выражением потом ходить? Физиономию обколоть можно, душу-то не проколешь", - уверен Домогаров.

Он старается брать пример с коллег по цеху. "Не видел у Лоренса Оливье пластики, и ему это не мешало. Зачем Бельмондо скрывать морщины - часть его харизмы? Владимир Зельдин вообще только с годами превратился в эдакого благородного льва. Я не новомодный человек", - цитирует его "СтарХит".

Восстанавливаться после съемок и сбросить лишние килограммы звезде помогают специалисты. Александр не скрывает, что любит вкусно поесть.

"Люблю шашлык, картошку. Езжу в оздоровительную клинику знаю, что раз в год нужно взяться за себя. Там детокс, голодуха, процедуры. Шоковая терапия: жестоко, тяжело. Хорошо, хоть курить не запрещают. Скидываю там энное количество килограммов на протяжении уже шести лет, в апреле вот был... Помимо того, что ты чистишься и приводишь организм в порядок, эмоционального заряда, привезенного оттуда, хватает месяца на два", - поведал актер.