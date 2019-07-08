2019-07-08T16:46:40+03:00
Телевизор

Сергей Шнуров поехал в «Форт Боярд»

Музыкант станет ведущим в новом российском сезоне популярного шоу
Антонина ВЕТКИНА
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Сергей Шнуров стал ведущим нового сезона телешоу "Форд Боярд".Сергей Шнуров стал ведущим нового сезона телешоу "Форд Боярд".Фото: Телеканал СТС
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Только что закрывший свою группу «Ленинград» Сергей Шнуров пока не планирует садиться за мемуары и возвращается к амплуа телеведущего. Канал СТС пригласил музыканта вести шоу «Форт Боярд», которое решено возродить в российском эфире после долгого перерыва. Сергей принял приглашение с воодушевлением и обещает стать участником «другом, но жестким». А прежде всего он намерен «заразить зрителей желанием оторвать пятые точки от диванов и побежать бороться со своими фобиями».

Премьера нового сезона состоится осенью на телеканале СТС. Фото: Телеканал СТС

Премьера нового сезона состоится осенью на телеканале СТС.Фото: Телеканал СТС

В этом шоу, напомним, игроки проходят испытания как на физические возможности, так и на интеллект. Им приходится доставать ключи из аквариумов, полных ядовитых пауков, выбираться из лабиринтов, взлетать при помощи катапульты и пр.Съемки проходят в старинном морском форте в Бискайском заливе у побережья Франции.

Телешоу появилось на российских экранах в 1998 году. Фото: Телеканал СТС

Телешоу появилось на российских экранах в 1998 году.Фото: Телеканал СТС

В России шоу впервые вышло в 1998 году на НТВ, затем транслировалось на «России 1», Первом канале. Последний российский эфир состоялся в 2013 году.

В этом году на прочность себя проверят актеры кино и звезды шоу-бизнеса: Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и другие.

До Шнурова проект вели Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев.

Премьера нового сезона на СТС состоится осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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