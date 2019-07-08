2019-07-08T19:10:33+03:00
Политика

Запрет грузинских вин, денежных переводов и экстрадиция в Россию журналиста, оскорбившего Путина

Депутаты Госдумы предлагают ударить по Грузии экономически
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Депутаты Госдумы предлагают ударить по Грузии экономически.Депутаты Госдумы предлагают ударить по Грузии экономически.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник на пленарном заседании Госдума рассмотрит проект заявления о мерах реагирования на последние события в Грузии, в котором предложит правительству рассмотреть возможность прекращения импорта грузинского вина и минеральной воды, а также запрета денежных переводов из России в Грузию. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Совет Думы принял единогласное решение подготовить заявление. Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента, - заявил Володин.

Члены Совета Думы также высказались за экстрадицию в Россию и привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии. Того самого, что в прямом эфире в воскресный прайм-тайм сыпал матюгами и оскорблениями в адрес российского президента.

- Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны. Только так: вносить его в списки, искать его, и дальше доставлять на территорию России, - заявил спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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