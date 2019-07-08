Конец «Боржоми»: Госдума предлагает ввести запрет на импорт грузинских вин и вод

Конфликт между Россией и Грузией продолжается. Госдума решила не оставлять без ответа оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави-2», прозвучавшие в минувшее воскресенье.

- Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на Совет Госдумы предложение ввести запрет на импорт грузинских продуктов (а именно: воды и вина) и денежных переводов в Грузию, - написал на своей странице в Фэйсбуке вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.

По данным Федеральной таможенной службы, Грузия в 2018 году занимала первое место по поставкам в Россию минеральной воды и третье место - по ввозу виноградных вин. Что касается денежных переводов, то, по данным Центробанка, за первый квартал 2019 года физлица-резиденты перевели из Россию в Грузию 101,6 миллиона долларов, физлица-нерезиденты - 22,7 миллиона долларов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил полностью разорвать отношения с Грузией.

- Нам эти оскорбления надоели. Надо прекратить любые туристические поездки - страна, враждебная нам, по отношению к русским, прекратить почтовые переводы - ни одной копейки, они нас оскорбляют, а мы им миллиарды дарим! - заявил Жириновский журналистам.

Предложение наказать Грузию экономически также поддержали лидеры КПРФ и «Справедливой России».

- В Грузии тон задают политики, которые максимально пытаются перессорить наши народы. Я сторонник того, чтобы наказывать и разбираться с теми, кто ведет враждебную пропаганду или просто по-хамски, совершенно недостойно комментирует некоторые события, - заявил Зюганов.

Грузинская телекомпания «Рустави-2», связанная с Саакашвили, приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина 00:00 00:00

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