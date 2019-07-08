«Он меня бесит!»: Кто в эфире самый возмутительный?

Все мы иногда делаем это. Смотрим телевизор и ругаем героев эфира на чем свет стоит. Нет, ну вы посмотрите, что он (она) несет! Они там на телевидении совсем уже?!

Благо с той стороны нас не слышно. Отругаешь ведущего как следует — и на душе становится легче (почти как у Сергея Юрьевича Белякова из «Нашей Russia»). Отдавая должное роли телевидения в деле снятия стресса у народонаселения, мы задались вопросом: кто из российских ведущих раздражает телезрителей больше всего?

Перед вами список популярных ведущих каналов «большой тройки»: Первого, «России 1» и НТВ в алфавитном порядке. Это главные каналы страны, в совокупности их ежедневно смотрят около 35% всех телезрителей России. Мы выбрали 30 имен — тех, кто в минувшем сезоне оказывался в эпицентре если уж не скандала, так скандальчика, кому охотнее всего перемывали косточки посетители нашего сайта kp.ru.

Отметьте самых раздражающих, по вашему мнению, ведущих. А мы подведем итоги и возьмем интервью у лидеров нашего рейтинга. А если вам хочется пригвоздить кого-то, кого в списке нет, напишите его имя в комментариях.