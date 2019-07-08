2019-07-08T19:55:46+03:00
Телевизор

«Он меня бесит!»: Кто в эфире самый возмутительный?

Выбираем российского телеведущего, который раздражает зрителей больше всего
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Выбираем российского телеведущего, который раздражает зрителей больше всегоВыбираем российского телеведущего, который раздражает зрителей больше всего
Изменить размер текста:

Все мы иногда делаем это. Смотрим телевизор и ругаем героев эфира на чем свет стоит. Нет, ну вы посмотрите, что он (она) несет! Они там на телевидении совсем уже?!

Благо с той стороны нас не слышно. Отругаешь ведущего как следует — и на душе становится легче (почти как у Сергея Юрьевича Белякова из «Нашей Russia»). Отдавая должное роли телевидения в деле снятия стресса у народонаселения, мы задались вопросом: кто из российских ведущих раздражает телезрителей больше всего?

Перед вами список популярных ведущих каналов «большой тройки»: Первого, «России 1» и НТВ в алфавитном порядке. Это главные каналы страны, в совокупности их ежедневно смотрят около 35% всех телезрителей России. Мы выбрали 30 имен — тех, кто в минувшем сезоне оказывался в эпицентре если уж не скандала, так скандальчика, кому охотнее всего перемывали косточки посетители нашего сайта kp.ru.

Отметьте самых раздражающих, по вашему мнению, ведущих. А мы подведем итоги и возьмем интервью у лидеров нашего рейтинга. А если вам хочется пригвоздить кого-то, кого в списке нет, напишите его имя в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса
Порошенко пообещал "дать по морде" скандировавшим "позор" в Хмельницком
Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным
В Иране пригрозили Великобритании ответом на задержание танкера в Гибралтаре
Бывшего президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса
В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке
Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы
«Безвкусный выпад»: Саакашвили прокомментировал инцидент в эфире грузинского телеканала
Под Брюсселем рабочий обнаружил тайник со взрывчаткой и холодным оружием
Две россиянки доставлены из Турции в Россию санавиацией
Суд продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви
В Госдуме считают, что оскорбившего Путина грузинского журналиста нужно экстрадировать в Россию
Все организованные туристы вернулись в Россию из Грузии
Вице-премьера незалежной не пустили на саммит Украина-ЕС
Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому обсудить телемост Россия-Украина
Британский политик назвал Крым и Восточную Украину «исторической частью России»
В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек
Зеленский: Киев хочет остановить конфликт в Донбассе дипломатией
«Жил в бешеном ритме»: друзья рассказали о погибшем сыне «колбасного короля»
Британский политик усомнился в официальной версии «дела Скрипалей»
Грузинского ведущего, оскорбившего Путина в эфире, отстранили от работы на два месяца
В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом