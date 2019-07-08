«Занесем наличными»: Македония готова купить у Варфоломея автокефалию по скидке от Порошенко

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) общались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым целый год. И тот до сих пор думает, что откровенничал с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Обсуждали и Владимира Зеленского (конечно, в уничижительном тоне), и тесные связи Сербии с Россией, и даже возможность вслед за Украиной купить у Константинопольского Патриарха Варфоломея автокефалию для македонской церкви (сейчас входит в состав Сербской православной церкви). Для пущей убедительности телефонные шутники включали собеседнику нарезку из речи генсека НАТО Йенса Столтенберга. А тот делился с ними по WhatsApp мобильным номером премьера Косово Рамуша Харадиная.

- Самый тупой лидер государства, с которым приходилось иметь дело, - поделился с «КП» пранкер Вован.

Приводим наиболее интересные фрагменты этих разговоров:

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Пранкер:

- Мы получили томос от Константинопольского патриархата. Наша православная церковь получила автокефалию!

Заев:

- Мои поздравления! Я слышал об этом, мы также работаем со Стамбулом по вопросу нашей церкви, потому что Россия создает нашей церкви проблемы. Мы ожидаем, что после получения Украинской православной церковью автокефалии наша Македонская православная церковь следующей получит признание со стороны Константинопольского Патриарха.

П:

- Варфоломей теперь мой друг.

З:

- О! Вам следует лоббировать и наши интересы. Это очень важно, потому что Сербской церковью руководит Русская православная церковь из Москвы, и в этой связи они создают для нас проблемы, и я буду очень признателен за помощь в этом вопросе с вашей стороны, если вы сможете поговорить с Патриархом Варфоломеем. Ципрас (премьер Греции. - Ред.) поможет мне, потому что он грек по происхождению, но мы будем признательны за любую помощь.

П:

- Ципрас обещал посодействовать вам в получении автокефалии?

З:

- Да, он поможет мне.

З (при следующем разговоре):

- При взаимодействии с церковью следует набраться терпения. Какие новости?

П:

- У вас отличные шансы. Он сказал, что мы можем запустить процесс.

З:

- Это очень хорошо, мой друг. Ципрас сообщил мне, что перспективы есть, но, возможно, потребуются определенные подвижки. Что нам следует сделать в первую очередь?

П:

- А что вам сообщил Ципрас?

З:

- Что Патриарх готов сделать определенные шаги по нашему вопросу. Но, вероятно, нам будет необходимо запустить определенную процедуру через патриархат. У нас хорошие связи. И он обеспечит принятие положительного решения, как и в случае с Украинской церковью.

П:

- Я могу сыграть большую роль в получении автокефалии, потому что у меня уже есть опыт в данном вопросе. Но я должен сообщить вам об одном условии в моем случае. Я сделал денежное пожертвование лично Варфоломею. Это небольшое пожертвование в размере порядка 100 тысяч евро. Полагаю, что выполнение данного условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь.

З:

- Это очень хорошо. Без проблем.

П:

- Это своего рода такая бюрократическая процедура. Поэтому лучше передать ему эту сумму наличными.

З:

- Так и поступим.

П:

- Я могу организовать для вас личную встречу с ним, и мы можем вместе занести ему. Лучше всего наличными. Так было в моем случае. Сумма, которую я обозначил, это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму - 150 тысяч. Для вас специальные условия.

З:

- Прекрасно, супер!

«У ПРЕЗИДЕНТА СЕРБИИ НЕТ ВЫБОРА КРОМЕ ЕС»

П:

- Вучич (президент Сербии. - Ред.) находится под давлением, под влиянием России. Поэтому я полагаю, что его позиция не очень независимая.

З:

- Да, им определенно управляет Россия, это совершенно очевидно. Однако у него нет никаких альтернатив, кроме интеграции в ЕС. В этой связи ему следует проявить мудрость, когда он будет принимать дальнейшие решения в интересах будущего Сербии.

П:

- В противном случае Бошко (лидер оппозиционного движения «Двери». - Ред.), придет ко власти.

З:

- Да-да. Совершенно верно.

ПИТЕР МАКЕДОНСКИЙ

П:

- Я также имею отношение к Александру Македонскому.

З:

- Очень хорошо.

П:

- Как вы знаете, наши украинские ученые сделали ряд исторических открытий. Как вам известно, украинцы - это древние шумеры.

З:

- Да, я читал об этом.

П:

- Наша территория даже в один период подчинялась Александрии.

З:

- Очень хорошо, история может нас объединить, 100%.

П:

- А мой город Винница был основан самим Александром Македонским. Дело в том, что ему нравилось вино оттуда. Наши ученые уже установили мое родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский.

П:

- Очень хорошо!