2019-07-09T00:31:25+03:00
Экономика

Кому помогает фасилитатор

Продолжаем знакомство с непонятными бизнес-терминами
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Продолжаем знакомство с непонятными бизнес-терминамиПродолжаем знакомство с непонятными бизнес-терминамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

Фасилитация (facilitate) - переводится с английского, как «помогать, облегчать, способствовать». По сути, это метод управления, в основе которого организация групповой работы. Фасилитатор собирает людей на мозговой штурм и создает для них комфортные условия - дает каждому возможность высказаться, всех внимательно слушает. Он направляет развитие дискуссии, делает работу группы эффективной.

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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