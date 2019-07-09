Кому помогает фасилитатор

КОНКРЕТНО

Фасилитация (facilitate) - переводится с английского, как «помогать, облегчать, способствовать». По сути, это метод управления, в основе которого организация групповой работы. Фасилитатор собирает людей на мозговой штурм и создает для них комфортные условия - дает каждому возможность высказаться, всех внимательно слушает. Он направляет развитие дискуссии, делает работу группы эффективной.