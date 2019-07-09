Учителям все сложнее выстраивать отношения с учениками и родителями

Жизнь учителей у нас теперь кто только не изучает. Вот только недавно Рособрнадзор опубликовал свой отчет по результатам международного исследования учителей TALIS (в той части, которая касается российских педагогов). А тут подоспели и результаты мониторинга Центра непрерывного образования РАНХиГС.

Чем такие опросы важны нам, родителям? Думаю, для того, чтобы понимать, чем дышит современная школа и какие требования к учителям предъявлять, а что ожидать от уроков бесполезно – не получится.

Итак, самое важное:

Учителя стареют

В исследовании TALIS отмечают, что средний возраст российского учителя - 45– 46 лет. Однако, несмотря на обнадеживающие заверения ректоров педагогических вузов, молодежь по-прежнему с неохотой идет в школу. Число молодых учителей не на много, но снижается. Соответственно, растет доля возрастных учителей – за 50 лет и старше. Исследователи РАНХиГС подсчитали: в школе четверть педагогов старше 55 лет.

С одной стороны, вроде бы это и хорошо: опытные учителя, знают как работать в классе, как предмет преподнести. С другой стороны, они недолюбливают современные образовательные технологии, которые не помешали бы им, чтобы сделать урок интереснее и разнообразнее. Нынешнее компьютеризированное новое поколение так лучше материал воспринимает. Среди учителей старшего возраста много выгоревших, равнодушных, срывающихся на детей.

Возраст российских учителей

Не зарплатой единой

И вот тут у нас наблюдается парадокс. Причем, настолько неожиданный, что даже исследователи, готовившие материалы для TALIS, осторожно написали: «ответы российских респондентов по некоторым вопросам демонстрируют высокое стремление выбрать социально ожидаемый вариант ответа». То есть даже в анонимных опросах учителя стараются дать не правдивый ответ, а тот, который, как им кажется, от них ждут. То есть зачастую выдают желаемое за действительное. В опросе этот учительский навык проявился как нельзя лучше.

Оказывается, у нас 91% учителей в целом доволен своей работой, 90% нравится работать в их школе, 86% готовы рекомендовать свою школу как хорошее место для работы.

Удовлетворенность работой учителей

А еще учителя у нас легко управляют дисциплиной в классе (74%!). Используют на уроках информационные технологи. А на то, чтобы угомонить пришедших с перемены ребят в среднем используют всего 3 минуты из драгоценных 45 минут.

И при этом 82% учителей соглашаются – да, неплохо бы им поднять зарплату (TALIS). Но при этом не считают зарплату основным мотивом оставаться у доски с мелом в руке (или у экрана с кликером – это уж как повезет).

Это же выводы подтверждает РАНХиГС. С одной стороны, размер зарплаты и социальныц статус не рассматриваются молодыми педагогами как мотивация прихода в школе (около 12% опрошенных так считают. Но с другой, почти 60 % выпускников педвузов считают, что зарплату учителям (и в первую очередь молодых) надо.

В чем тут может быть дело? Думаю, учителя просто устали говорить про зарплаты. Они уже поняли: повышение их доходов лежит в больших затратах труда и времени. Поэтому почти никто из учителей работает на одну ставку – почти все берут больше часов. Плюс классное руководство, плюс занятия после уроков. Плюс репетиторство.

Работать все тяжелее

Понятно, что желание заработать побольше (понятное и объяснимое) ведет в том, что учителя все чаще жалуются на нагрузку. Они бы, может быть, работали бы и меньше, а как прокормить себя и семью?

Объем учебной нагрузки учителей остается очень высоким, замечают в РАНХиГС. 63,5% учителей работают более чем на одну ставку, и этот показатель растет.

Нагрузка педагогов

Большинство учителей (79,4%) связывают усложнение работы в школе с ростом отчетности и бюрократической работы. Но все-таки есть ощущение, что педагогов стали меньше заваливать отчетами и статистикой. Жалующихся на бумажный вал стало меньше почти на 10% по сравнению с опросом 2016 года. Причем, этот вывод подтверждают оба исследования.

Невысокие зарплаты и сбор ненужных бумажек – болезни в общем-то затянувшиеся, хронические и известные.

А вот что появилось нового тревожного.

Все чаще учителя жалуются, что им становится труднее наладить отношения с детьми (73%). Конфликтом между учениками учителями становится все больше. Очень часто учителям не удается наладить отношения и с родителями. Все чаще я, например, слышу жалобы на пап и мам, которые, вместо того, чтобы на полусогнутых мелкими шажочками подходить к педагогу, сразу чуть что не то бегут жаловаться директору, в прокуратуру и в Рособрнадзор.

Как учителя ответили на вопрос, почему им стало труднее работать

А мы помним, что большинство учителей у нас зрелого возраста и такое отношение их не то, что обижает – ранит в само сердце.

На лицо формирующийся (а где-то уже сформированный) конфликт поколений – 35-40- летние родители против 55-60-летних учителей. Одни хотят, чтобы их детей учили по-новому, чтобы к ним применяли индивидуальный подход. Другие – чтобы дети продолжали внимать единственному верному источнику информации – учителю и его верному другу учебнику.

И о хорошем

Большинство учителей (около 70%) не планируют уходить школы.

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