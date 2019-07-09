2019-07-09T13:32:56+03:00
Звезды

У Леры Кудрявцевой сдали нервы

Телеведущая высмеяла идеальных пользователей Инстаграма
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая Лера Кудрявцева.Телеведущая Лера Кудрявцева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева активно ведет соцсети. Телеведущая не только делится подробностями своей жизни с подписчиками, но и личными переживаниями. В этот раз яркая блондинка выступила с критикой пользователей соцсетей, заявив, что многие используют Инстаграм для самоутверждения.

"Инстаграм, конечно, платформа самолюбования в своем большинстве. Все идеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя их никто не просит. Заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои", - обрушилась с критикой Лера Кудрявцева.

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Лера Кудрявцева огорошила публику неожиданным признанием
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Похоже, телеведущую такое положение вещей задело за живое, и у нее сдали нервы. "И давай фотошопить свое неидеальное лицо, морщинки", - не унимается звезда, уставшая наблюдать ярмарку тщеславия.

После чего огорошила публику неожиданным признанием. "У меня есть еще одна страничка, где я подписалась просто на интересных людей. Вот без этого вот всего. И читаю их с удовольствием. Читаю, не смотрю", - сказала, как отрезала, 48-летняя артистка.

Она уверена, что нет идеальных и правильных людей. "Каждый проживает свою жизнь со своими промахам , ошибками и неидеальной внешностью. Вот, пожалуй, и все. Живите своей жизнью, живите счастливо. Обняла, короче", - завершила свой монолог Лера Кудрявцева.

Подписчики телеведущей оценили искренность своей любимицы и похвалили за смелость: "Все в точку", "Лер, со времен Партийной Зоны с Отаром знаю Вас. Как же приятно наблюдать за Вашим взрослением, за тем, как Вы расцветаете во всех смыслах", "Первый и, пожалуй, пока единственный здравый пост среди звезд!", "Лера, ты красотка и умничка!", "Так держать!", "Кто Вас до такого состояния довел, что пришлось такой пост выложить. Всех благ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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