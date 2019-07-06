2019-07-06T16:38:56+03:00
Звезды

"Сил нет уже": измученная болью Лера Кудрявцева попросила о помощи

Телеведущая не помогают таблетки и массажи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева не на шутку встревожила поклонников своим сообщением. Гламурной телеведущей срочно понадобился врач.

"Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже", - написала в Facebook Лера Кудрявцева.

При этом знаменитость особо отметила: "Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать".

Публика взволновала просьба блондинки. Пользователи соцсети бурно отреагировали на сообщение и на все лады стали советовать Лере: "Сделайте МРТ", "Лерочка, переживаю за Вас", "Все хорошенько проверьте. Все будет хорошо", "Удачи, милая", "Курить бросить, конечно, надо", "Если боли ночные, срочно к невропатологу", "25 грамм коньяка", " Могут проблемы с желудочно кишечным трактом вызывать головную боль".

Пришла на помощь близкой подруге и Анфиса Чехова. "Лерыч, я бы посоветовала тебе поехать на чекап в Корею. Я тут нахожусь. Тут очень хорошо ищут причины всего! Или в Кивач! Там тоже докапываются до первопричин! Еще могу отправить тебя к крутому врачу из Канады. Он диагностирует хорошо! И своим аппаратом квантовой медицины лечит!", - написала пышногрудая шатенка.

Кстати, в Сеуле Анфисе Чеховой местный доктор поставил неожиданный для нее диагноз. "Мне доктор сказал, что я жирная!", - рассказала поклонникам телеведущая. Ей предложили избавиться от лишнего жира с помощью специальной процедуры. Чехова была настолько шокирована заявлением местного эскулапа, что рассказала об этом поклонникам: "Я пыталась ему объяснить, что основной жир в моем организме сосредоточен в груди, но пока мы не сошлись во мнении".

ИСТОЧНИК KP.RU

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