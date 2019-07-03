2019-07-03T20:57:08+03:00
Звезды

"Столько горя принесли": Кудрявцева и Чехова попали под горячую руку Андрея Разина

Продюсер "Ласкового мая" резко высказался в адрес артисток
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера КудрявцеваЛера КудрявцеваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Андрей Разин разразился гневной тирадой в адрес Леры Кудрявцевой и Анфисы Чеховой. Что послужило причиной недовольства музыканта, не известно.

Андрей Разин разместил в своем блоге архивное видео, на котором Лера Кудрявцева, Юлия Началова и Анфиса Чехова поют в караоке композицию "Белые розы", получившую известность в исполнении Юрия Шатунова. В подписи к публикации продюсер "Ласкового мая" высказал свое отношение к каждой из артисток.

"Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе «Ласковый май», что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое", - в сердцах заявил музыкант.

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Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову...
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Стоит отметить, что это не первый выпад Разина в адрес Кудрявцевой. Продюсер ранее нелестно высказывался о гламурной блондинке из-за того, что она состояла в отношениях с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Лера родила от него сына Жана. Также продюсер публиковал несколько оскорбительных постов в адрес телеведущей, но в скорее удалил их.

Чем насолила Разину роскошная Анфиса Чехова, остается загадкой. По крайней мере, сведений о романах телеведущей с участниками "Ласкового мая" нет.

А вот хорошее отношение Разина к Началовой объяснимо. В 2014 году Юлия сделала пародию на Шатунова в рамках шоу "Один в один". Это пришлось по вкусу продюсеру. "Юля была очень открытой, доброй девочкой. Для меня она остается солисткой «Ласкового мая». Она говорила, что так любит Юру Шатунова, так любит нашу групп... После выступления она сказала мне: «Теперь я могу умереть, я была солисткой «Ласкового мая»", - поведал он на похоронах певицы, скончавшейся 16 марта.

Как бы то ни было, продюсер в последнее время взял на себя роль критика отечественного шоу-бизнеса. Он старается не пропускать ни одного важного события, высказывая свою точку зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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