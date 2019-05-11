2019-05-11T23:00:57+03:00
Звезды

47-летняя Кудрявцева в купальнике показала маленькую дочку

Телеведущая с мужем и дочкой Машей отдыхают в США
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера КудрявцеваЛера КудрявцеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лера Кудрявцева проводит майские праздники с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей в Майами. Для малышки это первое путешествие.

Впервые за долгое время Лера Кудрявцева опубликовала фото, на котором она предстала перед поклонниками в купальнике. В своем блоге телеведущая поделилась снимком с малышкой возле бассейна.

47-летняя телеведущая и ее девятимесячная дочь Маша отдыхают в одном из лучших парков развлечений США South Pointe Park. "Моя любовь", - коротко подписала фото телеведущая.

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Лера Кудрявцева с дочкой Машей
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Снимок произвел фурор среди подписчиков. "На этом фото все прекрасно. Лера, Вы великолепны", "Красоточки какие, мамуля счастливая какая", "Вы прекрасно выглядите. Молодая мама с прекрасной дочуркой", "Ой, Божечки, какие вы уже большие, милотуся", - умиляются фолловеры.

Ранее Лера не раз говорила, что не готова показывать лицо дочки, пока девочка не подрастет. "Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас два зуба", - не так давно делилась информацией Кудрявцева.

Сообщала она и об успехах девочки. Телеведущая рассказала о том, что Маша уже умеет ползать и стоять. А еще у ребенка прорезались первые два зуба.

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Игорь Макаров младше Леры Кудрявцевой на 16 лет
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Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. Она родила нападающему московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Игорю Макарову, который младше телеведущей на 16 лет, дочку Машу.

От первого супруга - барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка у Кудрявцевой есть сын Жан. В мае 2018 года Лера стала бабушкой. У нее появился внук Лев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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